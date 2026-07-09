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Leni Setya Wati
Kamis, 9 Juli 2026 | 19.25 WIB

Vernon SEVENTEEN Rilis Lagu Solo 'Mia' Lewat Unit V8, Gandeng Produser Pemenang Penghargaan

vernon seventeen (x @kchartsmaster) - Image

vernon seventeen (x @kchartsmaster)

JawaPos.com – Kabar terbaru datang dari Vernon, anggota boy group SEVENTEEN.

Dilansir dari The Chosun, unit barunya bersama THE 8 yang dinamai V8, Vernon baru saja menyuguhkan sebuah kisah pertumbuhan yang sangat menyentuh hati lewat peluncuran film resmi untuk lagu solonya yang berjudul "Mia".

Pada Rabu, 8 Juli 2026, film resmi untuk lagu solo "Mia"—yang merupakan salah satu lagu dalam album mini pertama unit V8 SEVENTEEN—resmi dirilis ke publik.

Video ini dibuka dengan sangat hangat melalui rekaman suara orang tua Vernon yang memanggil nama aslinya, "Hansol."

Penonton kemudian diajak bernostalgia menyaksikan potongan masa bayi Vernon saat ia baru mulai belajar berbicara.

Video berlanjut dengan memperlihatkan masa kanak-kanak Vernon yang dipenuhi keceriaan dan kenakalan khas anak-anak.

Masa kecil yang murni tersebut berpadu harmonis dengan irama lagu yang bersemangat, memperlihatkan bagaimana proses Vernon membangun dunia musiknya sendiri yang berakar dari rasa ingin tahu yang polos sejak kecil.

Bagian akhir film ini ditutup dengan apik, merangkum perjalanan melelahkan sekaligus membanggakan Vernon sebagai bagian dari SEVENTEEN.

Melalui transisi wajah masa kecilnya yang polos menuju sosok seniman dewasa yang penuh tanggung jawab saat ini, lirik lagu yang tulus sukses memperdalam pengalaman emosional para penonton.

Dalam berbagai kesempatan, Vernon secara konsisten selalu menyatakan bahwa sumber inspirasi terbesarnya adalah SEVENTEEN dan Carat. Ketulusan hati itu pun terpancar jelas di sepanjang video terbarunya ini.

Editor: Hanny Suwindari
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