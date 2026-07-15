Tzuyu TWICE Dikabarkan Tinggalkan JYP Entertainment, Agensi Beri Tanggapan

JawaPos.com – Kabar Tzuyu bersama JYP Entertainment tengah menjadi perhatian para penggemar.

Dilansir dari soompi pada 14 Juli, member TWICE tersebut disebut akan mengakhiri kerja samanya dengan agensi yang telah menaunginya selama 11 tahun.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa meski dikabarkan tidak lagi berada di bawah JYP Entertainment, Tzuyu tetap akan melanjutkan aktivitasnya bersama TWICE.

Kabar ini pun langsung memicu berbagai spekulasi mengenai langkah karier sang idol di masa mendatang.

JYP Entertainment belum memberikan konfirmasi maupun bantahan secara tegas. Pihak agensi hanya menyampaikan bahwa saat ini seluruh member TWICE masih berada dalam proses pembahasan terkait pembaruan kontrak mereka.

"TWICE saat ini sedang menjalani periode diskusi mengenai perpanjangan kontrak. Kami akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah semuanya diputuskan," ujar perwakilan JYP Entertainment dalam pernyataan singkatnya.

Keputusan final mengenai status kontrak Tzuyu maupun para anggota TWICE lainnya. Karena itu, berbagai kabar yang beredar masih sebatas spekulasi hingga ada pengumuman resmi dari agensi.

Di tengah pembahasan kontrak, TWICE baru saja menuntaskan rangkaian tur dunia keenam mereka, THIS IS FOR, yang kembali membuktikan popularitas grup di kancah global.