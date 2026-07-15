Tuai Perhatian, Tzuyu TWICE akan Berpisah dengan Agensinya? JYP Angkat Bicara

JawaPos.com - Selalu sukses dengan penampilannya di atas panggung, salah satu anggota girlgrup Korea TWICE, Tzuyu, kabarnya masih mempertimbangkan perpanjangan kontraknya dengan JYP Entertainment.

Dikutip dari laman Soompi, Rabu (15/7), namun beberapa waktu lalu, sebuah media melaporkan bahwa Tzuyu TWICE akan meninggalkan JYP Entertainment.

Seperti yang diketahui, anggota yang sangat berbakat itu telah bergabung dengan agensi tersebut selama 11 tahun.

Berada diambang ketidakpastian, penggemar pun makin penasaran tentang kelanjutan sang anggota di agensi itu.

Tetapi laporan tersebut juga menyebutkan bahwa ia akan terus berpartisipasi dalam semua kegiatan grup yang ternama itu.

Menanggapi laporan tersebut, seorang perwakilan dari JYP Entertainment memberikan komentar singkat, “TWICE saat ini sedang dalam periode pembahasan perpanjangan kontrak.”

Agensi menambahkan, “Kami akan memberi tahu Anda segera setelah semuanya selesai,” membuat penasaran penggemar.

Dibentuk oleh JYP Entertainment, TWICE memiliki anggota yaitu Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu,

TWICE telah merilis banyak lagu hit dan aktif secara global, menduduki peringkat pertama di Billboard 200 dan memiliki video musik terbanyak.