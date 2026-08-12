Jangan Pernah Menggunakan 8 Kata di Aplikasi Kencan, Sering Dipakai dan Membuat Profilmu Biasa Saja

JawaPos.com - Di aplikasi kencan, kamu hanya punya sedikit waktu untuk membuat seseorang berhenti menggeser layar.

Sebelum seseorang membaca seluruh profilmu, mereka biasanya sudah mendapatkan kesan awal dari foto, bio, dan beberapa kata yang kamu pilih untuk menggambarkan diri sendiri. Masalahnya, banyak orang menggunakan kata-kata yang terdengar positif, tetapi justru terlalu umum.

“Humoris.”

“Petualang.”

“Loyal.”

“Family-oriented.”

“Easygoing.”

Kata-kata seperti ini memang terdengar bagus. Tidak ada yang salah dengan menjadi orang yang humoris, menyukai petualangan, menghargai keluarga, atau bersikap santai.

Namun ada satu masalah besar: terlalu banyak orang mengatakan hal yang sama.