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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.47 WIB

Jangan Pernah Menggunakan 8 Kata di Aplikasi Kencan, Sering Dipakai dan Membuat Profilmu Biasa Saja

seseorang yang pertama kali menggunakan aplikasi kencan./Magnific/pvproductions - Image

seseorang yang pertama kali menggunakan aplikasi kencan./Magnific/pvproductions

JawaPos.com - Di aplikasi kencan, kamu hanya punya sedikit waktu untuk membuat seseorang berhenti menggeser layar.

Sebelum seseorang membaca seluruh profilmu, mereka biasanya sudah mendapatkan kesan awal dari foto, bio, dan beberapa kata yang kamu pilih untuk menggambarkan diri sendiri. Masalahnya, banyak orang menggunakan kata-kata yang terdengar positif, tetapi justru terlalu umum.

“Humoris.”

“Petualang.”

“Loyal.”

“Family-oriented.”

“Easygoing.”

Kata-kata seperti ini memang terdengar bagus. Tidak ada yang salah dengan menjadi orang yang humoris, menyukai petualangan, menghargai keluarga, atau bersikap santai.

Namun ada satu masalah besar: terlalu banyak orang mengatakan hal yang sama.

Dalam psikologi komunikasi, sebuah deskripsi yang terlalu umum memberikan sedikit informasi baru kepada orang lain. Ketika hampir semua profil mengatakan dirinya “fun”, “kind”, atau “adventurous”, kata tersebut kehilangan sebagian kekuatannya.

Editor: Hanny Suwindari
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