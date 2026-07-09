Kontrak Eksklusif Berakhir, WinWin Resmi Akhiri Aktivitas sebagai Anggota NCT

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan datang dari dunia K-Pop. WinWin resmi mengakhiri perjalanannya bersama SM Entertainment dan tidak lagi melanjutkan aktivitas sebagai anggota NCT.

Keputusan tersebut sebagai tanda berakhirnya lebih dari satu dekade kebersamaannya dengan agensi yang membesarkan namanya sejak masih menjadi trainee.

Dikutip dari Soompi pada 8 Juli 2026, SM Entertainment mengumumkan bahwa kontrak eksklusif WinWin telah berakhir berdasarkan kesepakatan bersama dan efektif berlaku mulai 9 Juli 2026.

Melalui pernyataan resminya, agensi memastikan bahwa sang idola tidak lagi menjalankan aktivitas sebagai anggota NCT setelah kontraknya berakhir.

SM Entertainment juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi WinWin selama lebih dari 10 tahun.

Agensi menyampaikan apresiasi kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan kepada NCT, sekaligus menyatakan dukungan penuh terhadap langkah baru WinWin di masa mendatang.

Tak lama setelah pengumuman tersebut, WinWin membagikan surat tulisan tangan melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam surat itu, ia mengenang perjalanan panjangnya sejak menjadi trainee hingga debut bersama NCT 127 pada 2016 dan kemudian bergabung dengan WayV.