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Sischa Widya Maharani
Jumat, 12 Juni 2026 | 21.24 WIB

Bukan Kaleng-Kaleng! Gong Myung Ungkap Hadiah Mobil dari Doyoung NCT

Aktor Gong Myung menceritakan hadiah yang diberikan oleh Doyoung NCT. (Instagram @teo.universe)

 
JawaPos.com - Aktor Gong Myung membagikan kisah menarik tentang hubungan dekatnya dengan sang adik Doyoung NCT.
 
Dalam video terbaru YouTube TEO Universe Salon Drip yang tayang pada 9 Juni 2026, Gong Myung hadir sebagai bintang tamu bersama aktor Jin Seon Kyu. 
 
Saat berbincang dengan pembawa acara Jang Do Yeon, ia ditanya mengenai hubungannya dengan Doyoung di kehidupan sehari-hari.
 
Menanggapi pertanyaan tersebut, Gong Myung mengaku tidak bisa sembarangan menggoda sang adik. 
 
Ia bahkan bercanda bahwa dirinya sangat menghormati Doyoung dan memanggilnya dengan sebutan "CEO" di rumah.
 
Alasan di balik candaan itu ternyata berkaitan dengan hadiah ulang tahun yang pernah diterimanya. Sang aktor mengungkap bahwa Doyoung pernah memberikannya sebuah mobil.
 
"Kalian mungkin salah paham tapi aku mengatakan ini karena adikku menyuruhku. Aku tidak sedang menyombongkan diri. Adikku membelikanku mobil," ungkap Gong Myung mengutip dari News Nate.
 
Pengakuan tersebut langsung membuat Do Yeon terkejut. Saat ditanya apakah ia pernah memberi kode menginginkan mobil tersebut.
 
Gong Myung menjelaskan bahwa awalnya ia memang berencana membeli mobil sendiri.
Namun saat Doyoung sedang dalam suasana hati yang baik, ia mencoba mengajukan keinginannya. 
 
Dengan bercanda, ia menyamakan situasi tersebut seperti seorang karyawan yang meminta persetujuan dari CEO.
 
"Aku hanya menyerahkannya begitu saja, dan dia langsung menyetujuinya," ujarnya.
 
Di kesempatan yang sama, Gong Myung dan Jin Seon Kyu juga sedang mempromosikan proyek Netflix mereka berjudul Husbands yang dijadwalkan tayang pada 19 Juni mendatang.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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