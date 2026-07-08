Sabrina Carpenter Dikabarkan Bintangi Film X-Men, Perankan Dazzler

JawaPos.com – Sabrina Carpenter semakin dekat dengan dunia superhero. Dikutip dari IMDb, setelah nama Sabrina Carpenter ramai disebut sebagai kandidat pemeran karakter Dazzler dalam proyek terbaru X-Men dari Marvel Studios. Kabar tersebut langsung menarik perhatian penggemar karakter Dazzler memiliki hubungan erat dengan dunia musik.

Dazzler atau Alison Blaire merupakan karakter mutan dari komik Marvel yang dikenal sebagai penyanyi sekaligus pahlawan super.

Ia memiliki kemampuan mengubah energi suara menjadi cahaya, sehingga membuatnya mampu menciptakan efek cahaya spektakuler saat tampil di panggung maupun bertarung melawan musuh.

Perpaduan antara dunia musik dan aksi superhero tersebut membuat banyak penggemar menilai Sabrina sebagai sosok yang cocok untuk memerankan karakter ini.

Rumor keterlibatan Sabrina Carpenter mulai beredar setelah laporan menyebutkan bahwa Marvel Studios mempertimbangkan sang penyanyi untuk salah satu peran besar di Marvel Cinematic Universe (MCU).

Nama Dazzler kemudian menjadi kandidat yang paling sering dikaitkan dengan Sabrina, meskipun hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Marvel mengenai pemeran karakter tersebut.

Jika benar bergabung, peran Dazzler akan menjadi langkah besar bagi Sabrina Carpenter dalam memperluas karier aktingnya.