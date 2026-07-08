Sabrina Carpenter Dikabarkan Bintangi Film X-Men, Perankan Dazzler

sabrina carpenter (x @updatesbrinaBR)
JawaPos.com – Sabrina Carpenter semakin dekat dengan dunia superhero. Dikutip dari IMDb, setelah nama Sabrina Carpenter ramai disebut sebagai kandidat pemeran karakter Dazzler dalam proyek terbaru X-Men dari Marvel Studios. Kabar tersebut langsung menarik perhatian penggemar karakter Dazzler memiliki hubungan erat dengan dunia musik.
Dazzler atau Alison Blaire merupakan karakter mutan dari komik Marvel yang dikenal sebagai penyanyi sekaligus pahlawan super.
Ia memiliki kemampuan mengubah energi suara menjadi cahaya, sehingga membuatnya mampu menciptakan efek cahaya spektakuler saat tampil di panggung maupun bertarung melawan musuh.
Perpaduan antara dunia musik dan aksi superhero tersebut membuat banyak penggemar menilai Sabrina sebagai sosok yang cocok untuk memerankan karakter ini.
Rumor keterlibatan Sabrina Carpenter mulai beredar setelah laporan menyebutkan bahwa Marvel Studios mempertimbangkan sang penyanyi untuk salah satu peran besar di Marvel Cinematic Universe (MCU).
Nama Dazzler kemudian menjadi kandidat yang paling sering dikaitkan dengan Sabrina, meskipun hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Marvel mengenai pemeran karakter tersebut.
Jika benar bergabung, peran Dazzler akan menjadi langkah besar bagi Sabrina Carpenter dalam memperluas karier aktingnya.
Sebelum dikenal sebagai penyanyi melalui berbagai lagu populer, Sabrina telah memiliki pengalaman di dunia hiburan sebagai aktris lewat sejumlah proyek film dan serial, termasuk The Hate U Give, Clouds, serta serial Tall Girl. Ia juga pernah tampil dalam produksi panggung Mean Girls sebagai Cady Heron.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah