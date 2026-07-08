Go Yoon Jung Dikabarkan Bintangi Film Nambeol Bersama Lee Byung Hun

go yoon jung (x @koreanupdates)

JawaPos.com – Go Yoon Jung dikabarkan akan bergabung dalam film layar lebar Nambeol, film aksi berlatar sejarah.

Dikutip dari soompi, sebelumnya telah mengonfirmasi Lee Byung Hun sebagai pemeran utama. Kabar tersebut pertama kali dilaporkan oleh JTBC, yang menyebut Go Yoon Jung telah menerima tawaran untuk membintangi film tersebut dan saat ini tengah dalam tahap finalisasi.

Nambeol akan menjadi proyek layar lebar yang mempertemukan Go Yoon Jung dan Lee Byung Hun untuk pertama kalinya. Kolaborasi antara aktris muda yang tengah bersinar dengan aktor veteran peraih berbagai penghargaan itu langsung disambut antusias para pencinta film Korea.

Film Nambeol merupakan film aksi bela diri berlatar awal Dinasti Joseon. Ceritanya mengikuti sekelompok sembilan pendekar dengan latar belakang dan kemampuan berbeda yang menjalankan misi berbahaya menuju Pulau Tsushima untuk menyelamatkan warga Joseon yang diculik oleh perompak Jepang.

Dalam proyek tersebut, Lee Byung Hun akan memerankan Im Eok, pemimpin misi penyelamatan yang dikenal memiliki ketenangan, keteguhan, dan pengalaman tempur yang luar biasa. Karakter tersebut diperkirakan menjadi pusat cerita dalam perjalanan penuh aksi yang akan disuguhkan film ini.

Sementara itu, detail mengenai karakter yang ditawarkan kepada Go Yoon Jung masih dirahasiakan. Meski demikian, keterlibatannya telah meningkatkan ekspektasi publik mengingat popularitasnya yang terus menanjak melalui berbagai drama dan film dalam beberapa tahun terakhir.

Nambeol juga menjadi debut penyutradaraan Lee Mo Gae, yang sebelumnya dikenal sebagai sinematografer di berbagai film sukses seperti 12.12: The Day, Exhuma, Hunt, dan YADANG: The Snitch. Proyek ini diprediksi akan menghadirkan kualitas visual yang memukau sekaligus adegan aksi yang spektakuler.

Proyek ini diproduksi oleh Hive Media Corp, rumah produksi di balik sejumlah film Korea populer. Hingga saat ini, pihak produksi masih belum mengumumkan jadwal syuting maupun tanggal penayangan resmi, namun proses persiapan disebut terus berjalan.

Jika negosiasi Go Yoon Jung berjalan lancar, Nambeol diprediksi menjadi salah satu film Korea yang paling dinantikan.

Film ini juga menjanjikan kolaborasi akting yang menarik antara Go Yoon Jung dan Lee Byung Hun, dua bintang dari generasi berbeda yang sama-sama memiliki daya tarik kuat di industri hiburan Korea.

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