BABYMONSTER Hibur Penggemar di Seoul dengan Tur Dunia ‘CHOOM’

BABYMONSTER. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Tur dunia 2026-2027 girlgrup Korea BABYMONSTER ‘CHOOM’ di Stadion Indoor Jamsil pada 28-29 Juni berhasil memikat penggemar
Dilansir dari Soompi, Selasa (30/6), naik ke panggung untuk menyapa penggemar dan menyambut MONSTIEZ (klub penggemar resmi BABYMONSTER) di Hari ke-3 tur dunia mereka di Seoul, para anggota bergantian menyapa penggemar.
Ruka bertanya, “Apakah kalian siap untuk bersenang-senang?” Sementara Pharita berbagi, “Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihat MONSTIEZ, aku merindukan kalian.”
Ahyeon berjanji, “Mari kita buat banyak kenangan menyenangkan bersama, aku sayang kalian!” dan Chiquita berkomentar, “Energi hari ini benar-benar luar biasa.”
Menariknya, grup tersebut melanjutkan penampilan mereka dengan lagu-lagu MOON, CLIK CLAK, SHEESH, dan PSYCHO, menjaga antusiasme penonton tetap tinggi.
Setelah penampilan grup, para anggota bergantian memperlihatkan bakat mereka melalui penampilan solo membawakan lagu-lagu cover.
Di sisi lain, penampilan Asa membawakan lagu Temple menonjolkan gaya tradisional Korea, sementara Pharita memberikan energi diva dengan Super Bass.
Chiquita memikat penonton menyanyikan Buttons dan Worth It, sementara Ruka memancarkan aura yang kuat dengan RATATA dan Ahyeon menunjukkan kemampuan vokalnya yaitu bernyanyi lagu Problem.
Para anggota bersatu kembali di atas panggung dengan penampilan emosional membawakan lagu Stuck In The Middle, Love, Maybe, dan DREAM.
Saat konser di Seoul mulai berakhir, Ruka berkomentar, “Kami akan mengunjungi banyak kota, dan memikirkan untuk membuat kenangan baru membuat kami sangat gembira.”
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