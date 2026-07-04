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Leni Setya Wati
Sabtu, 4 Juli 2026 | 21.41 WIB

Sutradara Exhuma Siapkan Film Vampir Baru, Yoo Ah In hingga Lee Sung Min Dikabarkan Masuk Daftar Pemeran

Ilustrasi photo dari x @soompi

 

JawaPos.com - Setelah sukses mencuri perhatian lewat film horor okultisme Exhuma, Sutradara Jang Jae Hyun tengah menyiapkan proyek layar lebar terbarunya. Kali ini, sineas tersebut akan mengangkat tema vampir melalui film berjudul sementara Vampire.
 
Menurut laporan terbaru, Vampire akan mengikuti kisah seorang pemburu vampir, seorang pastor, dan sejumlah karakter yang hidupnya saling terkait dalam perburuan makhluk penghisap darah.
 
Film ini juga disebut akan menghadirkan sejumlah karakter asal Rusia, menjadikannya sebagai proyek berskala besar dengan latar yang lebih luas dari karya-karya Jang Jae Hyun sebelumnya.
 
Nama-nama besar pun dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk bergabung. Yoo Ah In dilaporkan mendapat tawaran memerankan pemburu vampir, sementara Lee Sung Min disebut akan berperan sebagai seorang pastor.
 
Selain itu, Yoon Kyung Ho juga masuk dalam daftar aktor yang tengah dipertimbangkan untuk membintangi film tersebut.
 
Meski demikian, pihak investor dan distributor film, NEW, menegaskan bahwa belum ada keputusan final mengenai jajaran pemain.
 
Mereka menyatakan proses koordinasi dengan berbagai aktor masih berlangsung dan informasi resmi baru akan diumumkan setelah seluruh pemeran dikonfirmasi.
 
Proyek ini sebenarnya telah lama dikembangkan oleh Jang Jae Hyun. Setelah meraih kesuksesan melalui film-film bergenre okultisme seperti The Priests, Svaha: The Sixth Finger, dan Exhuma, sang sutradara sempat mengungkapkan keinginannya untuk mengeksplorasi dunia vampir sebagai tema utama karya berikutnya.
 
Ia bahkan pernah menyebut ingin menghadirkan kisah vampir dengan pendekatan yang berbeda dari film-film Barat pada umumnya.
 
Apabila seluruh proses berjalan sesuai rencana, Vampire diperkirakan akan memasuki tahap praproduksi dalam waktu dekat, sementara proses syuting ditargetkan dimulai paling cepat pada Oktober tahun ini.
 
Pengumuman resmi mengenai jajaran pemeran dan jadwal produksi diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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