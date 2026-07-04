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Leni Setya Wati
Sabtu, 4 Juli 2026 | 21.39 WIB

VAYONN, Grup Rookie 6 Member iNKODE Entertainment, Debut Minggu Depan

Ilustrasi photo dari x @vayonn_inkode

 

JawaPos.com - Boy group VAYONN, grup rookie beranggotakan enam orang di bawah naungan iNKODE Entertainment, dijadwalkan resmi debut minggu depan, menandai langkah awal mereka di industri musik Korea.
 
VAYONN merupakan salah satu dari dua boy group baru yang dipersiapkan oleh iNKODE Entertainment, agensi yang didirikan oleh penyanyi sekaligus aktor Kim Jae Joong.
 
Grup ini hadir dengan formasi enam anggota yang terdiri dari Masato, Sen, Sun Jiayang, Peng Jinyu, Teru, dan Mano.
 
Para member sebelumnya telah diperkenalkan kepada publik melalui proyek pra-debut INTHE X, yang berhasil menarik perhatian penggemar global.
 
Sebelum debut resmi, keenam anggota aktif membangun kedekatan dengan penggemar melalui berbagai kegiatan, mulai dari mini fan meeting, tur spesial, hingga acara fan meeting bertajuk "Epilogue: End = Beginning".
 
Berkat aktivitas tersebut, VAYONN telah mengumpulkan basis penggemar bahkan sebelum merilis karya perdana mereka.
 
iNKODE Entertainment menyebut VAYONN akan mengusung identitas musik yang berbeda dari grup saudaranya, KEYVITUP.
 
Perusahaan berkomitmen memaksimalkan karakter dan warna musik masing-masing grup agar mampu bersaing di pasar K-pop yang semakin kompetitif.
 
Debut VAYONN pun menjadi salah satu momen yang paling dinantikan pencinta K-pop.
 
Dengan dukungan Kim Jae Joong sebagai produser, visual para member, serta pengalaman yang telah mereka kumpulkan selama masa pra-debut, banyak penggemar menaruh harapan besar agar grup ini mampu mencuri perhatian sejak perilisan perdana mereka.
 
Kini, para penggemar hanya tinggal menghitung hari hingga VAYONN resmi membuka babak baru sebagai boy group terbaru iNKODE Entertainment dan memperkenalkan warna musik mereka kepada dunia.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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