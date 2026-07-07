VAYONN Tampilkan Konsep Fresh dalam Teaser MV 'MUAH!'

JawaPos.com – Boy group VAYONN kembali meningkatkan antusiasme penggemar menjelang debut resminya dengan merilis teaser video musik (MV) untuk lagu utama "MUAH!".

Video tersebut diunggah melalui kanal YouTube resmi VAYONN dan memberikan sekilas konsep yang akan diusung dalam mini album perdana mereka, Youth Today.

Dalam teaser berdurasi singkat itu, keenam anggota VAYONN tampil dengan visual yang segar dan penuh energi.

Nuansa cerah dipadukan dengan sinematografi penuh warna menghadirkan suasana musim panas yang ceria, selaras dengan citra muda yang ingin ditampilkan grup besutan iNKODE Entertainment tersebut.

Potongan lagu "MUAH!" yang terdengar di dalam teaser menghadirkan irama pop yang ringan dan adiktif.

Meski hanya beberapa detik, cuplikan tersebut sukses menarik perhatian penggemar yang penasaran dengan keseluruhan lagu serta koreografi yang akan ditampilkan saat debut nanti.

Sebelumnya, VAYONN telah lebih dulu memperkenalkan diri melalui lagu pra-rilis "Watta Day", yang menjadi bagian dari mini album Youth Today.

Kehadiran teaser "MUAH!" semakin menandai bahwa grup ini telah siap menyapa penggemar secara resmi lewat debut mereka.

VAYONN sendiri merupakan boy group beranggotakan Masato, Sen, Ayang, Jinyu, Teru, dan Mano.