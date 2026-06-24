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Leni Setya Wati
Rabu, 24 Juni 2026 | 16.49 WIB

VAYONN Resmi Rilis MV Pre-Release 'Watta Day', Suguhkan Energi Ceria Jelang Debut

Ilustrasi gambar dari pinterest @nugu archives - Image

Ilustrasi gambar dari pinterest @nugu archives

JawaPos.com - Menjelang debut yang telah lama dinantikan, VAYONN akhirnya mempersembahkan video musik pre-release bertajuk "Watta Day".

Lagu ini menjadi perkenalan pertama grup rookie besutan iNKODE Entertainment kepada publik, sekaligus memberi gambaran tentang identitas musik yang akan mereka usung dalam debut resmi mendatang.

Sejak detik pertama, "Watta Day" langsung memancarkan nuansa ceria dengan balutan visual penuh warna dan atmosfer musim panas yang menyegarkan.

Setiap adegan dikemas layaknya potongan kenangan indah, menampilkan kebersamaan para anggota yang terasa hangat, bebas, dan penuh semangat muda.

Melodi yang ringan berpadu dengan irama pop yang adiktif membuat lagu ini mudah melekat di telinga.

Vokal segar para anggota semakin memperkuat karakter "Watta Day", menghadirkan karya yang mampu membangkitkan suasana hati dan memberikan energi positif bagi para pendengarnya.

Tak hanya menyuguhkan lagu yang menyenangkan, video musiknya juga dipenuhi koreografi dinamis serta ekspresi natural para anggota.

Chemistry yang terbangun di sepanjang MV menjadi daya tarik tersendiri, memperlihatkan kekompakan VAYONN bahkan sebelum mereka resmi memulai aktivitas debut.

"Watta Day" menjadi bagian dari mini album debut Youth Today, yang dijadwalkan rilis pada 6 Juli 2026.

Kehadiran lagu pra-rilis ini menjadi pembuka perjalanan VAYONN sekaligus meningkatkan rasa penasaran penggemar terhadap konsep utama yang akan mereka tampilkan melalui album tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
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