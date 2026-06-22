Teaser "RUN IT" Resmi Tayang, Stray Kids Siapkan Comeback Spektakuler dan World Tour

Ilustrasi gambar dari pinterest @Zahraa

JawaPos.com - Gelombang antusiasme STAY kembali memuncak. Stray Kids resmi mengawali era comeback mereka dengan merilis teaser untuk lagu pra-rilis "RUN IT", sekaligus mengumumkan album penuh terbaru dan rangkaian world tour yang akan dimulai dalam waktu dekat.

Teaser "RUN IT" langsung memikat perhatian sejak detik pertama. Mengusung konsep penuh energi dengan visual sinematik yang memukau, cuplikan singkat tersebut menampilkan karisma delapan anggota Stray Kids dalam atmosfer yang intens dan penuh misteri.

Meski hanya berdurasi singkat, teaser ini sukses memancing rasa penasaran penggemar terhadap karya terbaru mereka.

Tak berhenti di situ, Stray Kids juga mengonfirmasi bahwa "RUN IT" akan menjadi lagu pra-rilis sebelum album penuh bertajuk THIS & THAT.

Album tersebut dijadwalkan hadir pada 7 Agustus 2026, sementara single "RUN IT" akan lebih dulu dirilis pada 24 Juni 2026.

Kejutan terbesar datang lewat pengumuman world tour terbaru. Melalui unggahan resmi, Stray Kids memastikan mereka akan kembali menyapa STAY di berbagai negara melalui tur dunia yang telah lama dinantikan.

Meski daftar kota dan jadwal lengkap masih akan diumumkan secara bertahap, kabar ini langsung disambut meriah oleh penggemar di seluruh dunia.

Pengumuman comeback, perilisan teaser, hingga rencana tur dunia dalam satu waktu membuat media sosial dipenuhi euforia.

Tagar terkait Stray Kids pun ramai diperbincangkan, sementara para STAY tak sabar menyambut era baru grup yang dikenal lewat penampilan penuh energi dan lagu-lagu berkarakter kuat ini.

Dengan kombinasi musik baru, konsep segar, dan tur dunia yang telah dipersiapkan, Stray Kids siap menjadikan tahun 2026 sebagai salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan karier mereka sekaligus menghadirkan pengalaman tak terlupakan bagi para penggemar di seluruh dunia.