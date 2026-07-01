NWH:I Umumkan Hiatus, Seluruh Aktivitas Grup Resmi Dihentikan Sementara

Ilustrasi foto dari x @utpics JawaPos.com - Kabar yang tak ingin didengar para penggemar akhirnya datang. Girl group multinasional NWH:I resmi mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan seluruh aktivitas grup untuk sementara waktu dan memasuki masa hiatus.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh pihak manajemen melalui pernyataan resmi. Dalam keterangannya, seluruh jadwal grup akan dihentikan mulai tahun 2026, sementara masing-masing anggota akan melanjutkan perjalanan mereka dengan fokus pada aktivitas individu dan pengembangan karier pribadi.

Meski menjadi kabar yang mengejutkan, keputusan ini disebut telah melalui diskusi dan pertimbangan yang matang antara agensi dan para anggota.

Hingga kini, belum ada informasi mengenai durasi hiatus maupun jadwal kembalinya NWH:I sebagai grup.

Sejak debut, NWH:I dikenal sebagai girl group dengan konsep global yang berhasil menarik perhatian penggemar dari berbagai negara.

Perjalanan mereka di industri musik dipenuhi berbagai pencapaian yang membuat nama grup terus berkembang di kancah internasional.

Tak butuh waktu lama, kabar hiatus tersebut langsung memicu beragam reaksi dari para penggemar di media sosial.

Banyak yang mengaku sedih karena harus menunda momen melihat penampilan lengkap NWH:I, namun tak sedikit pula yang memberikan dukungan penuh agar para anggota dapat berkembang melalui aktivitas solo masing-masing.

Meski aktivitas grup untuk sementara dihentikan, harapan para penggemar tetap sama: melihat NWH:I kembali berdiri di atas panggung sebagai satu tim ketika waktunya telah tiba.