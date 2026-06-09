Lauv Putuskan Hiatus dari Dunia Musik Demi Fokus Memulihkan Kesehatan Mental

JawaPos.com – Sebagai salah satu penyanyi dan penulis lagu populer, Lauv memutuskan untuk vakum sementara dari dunia musik demi memulihkan kondisi kesehatan mentalnya.

Dilansir dari laman Billboard pada Selasa (9/6), Keputusan tersebut diumumkan melalui media sosial setelah ia mengaku tengah menghadapi masa yang sangat sulit secara emosional. Langkah itu juga membuatnya mengundurkan diri dari tur bersama Khalid yang sedang berlangsung.

Dalam pernyataannya, Lauv mengungkapkan bahwa dirinya telah berusaha keras untuk tetap tampil dan berbagi musik dengan para penggemar. Namun, ia menyadari bahwa kondisi mentalnya tidak memungkinkan untuk terus menjalani aktivitas tersebut. Karena itu, ia memilih mengambil jeda agar dapat fokus pada proses pemulihan diri.

Lauv menjelaskan bahwa perjuangan terkait kesehatan mental bukanlah hal baru dalam kehidupannya. Ia bahkan kerap menuangkan pengalaman dan perasaannya mengenai isu tersebut ke dalam berbagai lagu yang telah dirilis selama ini. Menurutnya, kejujuran terhadap diri sendiri menjadi alasan utama di balik keputusan untuk beristirahat dari dunia hiburan.

Meski menghentikan aktivitas musik untuk sementara waktu, Lauv menegaskan bahwa dirinya belum meninggalkan karier yang telah membesarkan namanya. Ia berkomitmen melakukan segala cara agar dapat kembali sehat, menemukan semangat kreatifnya, dan berkarya lagi di masa mendatang.

Penyanyi tersebut juga menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar serta pihak-pihak yang terdampak oleh keputusannya.

Dukungan pun datang dari Khalid yang menyampaikan apresiasi atas usaha Lauv selama mengikuti tur di tengah kesulitan yang dihadapinya. Ia berharap sahabat sekaligus rekan kolaborasinya itu dapat memperoleh ketenangan, kekuatan, dan pemulihan yang dibutuhkan.