Seventeen Putuskan Hiatus Sementara karena Beberapa Member Jalani Wajib Militer Bersamaan

JawaPos.com – Grup K-pop Seventeen memutuskan untuk menjalani masa hiatus sementara setelah beberapa anggotanya akan melaksanakan wajib militer secara bersamaan.

Dilansir dari laman Korea Portal pada Jum'at (26/6), Keputusan tersebut disampaikan dalam acara temu penggemar tahunan Carat Land yang digelar di Stadion Utama Asian Games Incheon pada 21–22 Juni.

Dalam acara yang dihadiri sekitar 55.000 penggemar setiap pertunjukan itu, para anggota menyampaikan pesan perpisahan sebelum menjalani masa tugas masing-masing.

Lima anggota Seventeen, yaitu Mingyu, DK, Seungkwan, Vernon, dan Dino, mengumumkan bahwa mereka akan memulai wajib militer pada paruh kedua 2026.

Sebelumnya, empat anggota lainnya, yakni Jeonghan, Wonwoo, Hoshi, dan Woozi, telah lebih dahulu menjalani kewajiban tersebut sejak 2024 hingga 2025. Kondisi itu membuat aktivitas grup dengan formasi lengkap 13 anggota harus dihentikan sementara.

Dalam acara tersebut, para anggota menyampaikan rasa terima kasih kepada penggemar yang telah mendukung perjalanan karier Seventeen selama 11 tahun. Mingyu mengatakan bahwa grupnya telah berhasil menyelesaikan satu babak perjalanan bersama penggemar dan akan kembali dengan perubahan positif di masa depan.

S.Coups sebagai pemimpin grup juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan Seventeen.

Seventeen menutup acara Carat Land dengan janji untuk kembali sebagai grup lengkap beranggotakan 13 orang. Perkiraan reuni penuh grup atau OT13 diproyeksikan terjadi pada 2028 setelah seluruh anggota menyelesaikan masa wajib militer.

Selama masa jeda grup, aktivitas individu maupun unit tetap akan berjalan meskipun kegiatan bersama Seventeen dihentikan sementara.