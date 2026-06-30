Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
Rabu, 1 Juli 2026 | 04.54 WIB

Drama Signal 2 Dipastikan Tetap Tayang, Tim Produksi Putuskan Pertahankan Seluruh Adegan Jo Jin Woong

Pemain drama Signal Lee Jehoon, Kim Hye Soo dan Jo Jin Woong. (Naver)

 
JawaPos.com - Drama tvN legendaris Signal 2 akhirnya mengonfirmasi jadwal penayangannya setelah mengalami penundaan cukup panjang. 
 
Menurut laporan My Daily pada 30 Juni 2026, drama tersebut akan mulai tayang pada 30 November 2026.
 
Signal 2 dijadwalkan mengisi slot drama Senin-Selasa tvN dan akan ditayangkan sebanyak 8 episode sampai pada 22 Desember mendatang.
 
Tim produksi disebut telah menyelesaikan seluruh persiapan menjelang penayangan perdana setelah akhirnya memutuskan tanggal rilis resmi usai berbagai pertimbangan.
 
Signal 2 merupakan sekuel dari drama fenomenal Signal yang pertama kali tayang pada tahun 2016. 
 
Drama ini hadir tepat sepuluh tahun setelah musim pertamanya dan kembali menghadirkan para pemeran utama original.
 
Awalnya, Signal 2 direncanakan tayang pada pertengahan tahun 2026 sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-20 tvN. 
 
Namun penayangannya terpaksa ditunda tanpa batas waktu karena sejumlah persoalan yang muncul menjelang jadwal tayang.
 
Salah satu faktor terbesar penundaan tersebut adalah kontroversi yang melibatkan aktor Jo Jin Woong. 
 
Beberapa waktu lalu, informasi mengenai catatan kenakalan remaja Jin Woong saat masih berusia di bawah umur kembali mencuat ke publik.
 
Laporan tersebut menyebutkan bahwa sang aktor melakukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan semasa remajanya termasuk pencurian kendaraan dan pelanggaran lainnya.
 
Setelah kontroversi tersebut muncul, tim produksi Signal 2 dikabarkan sempat mempertimbangkan berbagai opsi, mulai dari pengeditan adegan, penggunaan teknologi AI hingga kemungkinan mengurangi porsi penampilan Jin Woong.
 
Namun setelah melakukan berbagai pertimbangan, pihak produksi akhirnya memutuskan untuk mempertahankan seluruh adegan sang aktor tanpa melakukan pemotongan atau pengeditan khusus.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Sinopsis Seri Drama Teach You a Lesson (2026): Melawan Monster Dengan Monster Demi Kesejahteraan Pendidikan - Image
Music & Movie

Sinopsis Seri Drama Teach You a Lesson (2026): Melawan Monster Dengan Monster Demi Kesejahteraan Pendidikan

Senin, 29 Juni 2026 | 03.24 WIB

6 Frasa yang Digunakan Orang Cerdas Secara Emosional untuk Menghentikan Manipulasi Tanpa Drama Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

6 Frasa yang Digunakan Orang Cerdas Secara Emosional untuk Menghentikan Manipulasi Tanpa Drama Menurut Psikologi

Minggu, 28 Juni 2026 | 04.24 WIB

Intip Aksi Namkoong Min yang Selamatkan Istrinya dalam Drama The Husband - Image
Music & Movie

Intip Aksi Namkoong Min yang Selamatkan Istrinya dalam Drama The Husband

Sabtu, 27 Juni 2026 | 03.48 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

5

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

6

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

7

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

8

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

10

Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore