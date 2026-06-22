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Leni Setya Wati
Selasa, 23 Juni 2026 | 05.30 WIB

Juyeon THE BOYZ Resmi Gelar Fan Meeting Solo Asia, Siap Sapa THE B Mulai Juli 2026

Ilustrasi gambar dari pinterest @cherry
Ilustrasi gambar dari pinterest @cherr
 
JawaPos.com - Kabar yang telah lama dinantikan akhirnya tiba. Juyeon, member THE BOYZ yang dikenal dengan kharisma panggung dan visual memikatnya, resmi mengumumkan fan meeting solo Asia yang akan dimulai pada Juli 2026.
 
Pengumuman tersebut langsung membangkitkan antusiasme THE B yang tak sabar menciptakan kenangan baru bersama sang idola.
 
Tur ini menjadi babak baru dalam perjalanan karier solo Juyeon.
 
Setelah sukses mencuri perhatian melalui penampilan enerjik bersama THE BOYZ serta berbagai aktivitas individual, kini ia siap menyapa para penggemar secara lebih dekat melalui rangkaian fan meeting yang dirancang penuh kehangatan dan interaksi.
 
Dalam fan meeting ini, Juyeon diperkirakan akan menghadirkan beragam momen spesial, mulai dari sesi berbincang santai, permainan seru bersama penggemar, hingga penampilan eksklusif yang hanya dapat disaksikan langsung di lokasi acara.
 
Konsep yang lebih personal diharapkan mampu memberikan pengalaman tak terlupakan bagi THE B di setiap kota yang dikunjungi.
 
Meski daftar lengkap kota dan jadwal masih akan diumumkan secara bertahap, tur ini dipastikan menyambangi sejumlah negara di Asia sepanjang Juli 2026.
 
Penggemar dari berbagai negara pun mulai berharap kota mereka masuk dalam daftar destinasi yang akan disinggahi Juyeon.
 
Popularitas Juyeon terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. 
 
Tak hanya dikenal sebagai performer andal dengan kemampuan menari yang memukau, ia juga sukses membangun citra sebagai ikon fashion dan salah satu idol generasi keempat yang memiliki daya tarik global.
 
Dengan digelarnya fan meeting solo ini, Juyeon kembali membuktikan kedekatannya dengan para penggemar yang selalu memberikan dukungan di setiap langkah kariernya.
 
Tur Asia tersebut pun diprediksi menjadi salah satu agenda K-pop paling dinantikan pada pertengahan tahun 2026.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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