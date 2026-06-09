Bikin Nyesek, Jung Kyung Ho dan Sooyoung Girls Generation Resmi Putus Setelah 14 Tahun Pacaran

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan Korea Selatan. Aktor Jung Kyung Ho dan Sooyoung dikabarkan telah mengakhiri hubungan asmara mereka setelah menjalin hubungan selama 14 tahun.

Menurut laporan media di Naver yang dirilis pada 9 Juni 2026, pasangan tersebut memutuskan berpisah setelah hubungan mereka mengalami kerenggangan dalam beberapa waktu terakhir.

Kesibukan pekerjaan yang semakin padat disebut menjadi faktor utama yang membuat mereka semakin jarang menghabiskan waktu bersama.

Sumber yang dekat dengan keduanya mengungkapkan bahwa sang aktor terus disibukkan dengan berbagai proyek akting.

Di sisi lain, Sooyoung aktif berkarir di Korea Selatan maupun Jepang sehingga jadwalnya juga sangat padat.

Karena sering berada di lokasi yang berbeda dan memiliki waktu luang yang terbatas, intensitas pertemuan mereka semakin berkurang. Situasi tersebut perlahan menciptakan jarak.

Setelah kabar perpisahan mencuat, pihak agensi Sooyoung memberikan konfirmasi resmi.

"Memang benar bahwa keduanya telah putus," terang Saram Entertainment selaku agensi sang aktris sekaligus idol.

Selama ini, keduanya memang dikenal sebagai salah satu pasangan paling langgeng di industri hiburan Korea.