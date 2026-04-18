Sischa Widya Maharani
18 April 2026, 16.40 WIB

Hampir 20 Tahun Tinggal di Dorm SM, Hyoyeon Girls Generation Mengaku Sungkan 

Hyoyeon tampil di acara YouTube bersama Park Myung Soo. (Allkpop)

 
JawaPos.com - Hyoyeon bagikan cerita jujurnya soal kehidupan sebagai idol selama hampir 20 tahun di agensi yang sama.
 
Dalam sebuah video YouTube bersama Park Myung Soo pada 17 April 2026, ia mengungkap bahwa dirinya masih tinggal di asrama SM Entertainment hingga sekarang.
 
Hal ini cukup mengejutkan, mengingat Girls Generation atau SNSD sudah debut sejak lama dan para membernya kini memiliki kehidupan masing-masing.
 
Hyoyeon mengatakan bahwa tinggal di asrama terasa nyaman karena semua kebutuhan seperti tempat istirahat dan makanan sudah disediakan.
 
"Nyaman karena saya bisa beristirahat dengan mudah dan makanan disediakan,” ucapnya dikutip dari Allkpop.
 
Saat ditanya soal keuangan, Hyoyeon sempat bercanda bahwa menabung adalah salah satu cara untuk bertahan hidup.
 
Namun di balik candaan itu, ia juga jujur mengungkap sisi lain kehidupannya. Hyoyeon mengaku ada momen di mana ia merasa canggung ketika tidak memiliki penghasilan.
 
"Terkadang ketika saya tidak punya penghasilan, saya merasa agak canggung. Saya bertanya-tanya apakah tidak apa-apa jika saya masih berada di sini,” ucap main dancer Girls Generation dengan jujur.
 
Seolah-olah mempertanyakan apakah dirinya masih pantas tinggal di sana. Meski begitu, ia tetap merasa bersyukur karena agensi memperlakukannya dengan baik sejak awal debut hingga sekarang.
 
Ia bahkan menyebut SM Entertainment seperti keluarga kedua yang terus merawatnya.
 
Menariknya, saat ditanya apakah ingin tinggal bersama member lain lagi, Hyoyeon dengan tegas menolak.
 
Ia mengaku sudah terbiasa hidup sendiri dan merasa kurang nyaman jika harus berbagi ruang lagi.
 

Artikel Terkait

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

5

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

6

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

7

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

8

Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

