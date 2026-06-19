6 Rekomendasi Drama Korea yang Wajib Ditonton, Ada Doctor On The Edge hingga Teach You A Lesson

Pemeran Teach You A Lesson. Sumber Foto: Pinkvilla
JawaPos.com - Beberapa orang menghabiskan waktu senggang dengan menonton drama Korea, dan Teach You A Lesson bisa jadi salah satu list nya.
Dilansir dari laman Pinkvilla, Jum’at (19/6), beberapa judul menghadirkan perpaduan luar biasa antara aksi menegangkan, thriller, dan romansa di tempat kerja.
Berikut daftar semua drama Korea yang akan tayang pada Juni 2026, dari Teach You A Lesson hingga Doctor On The Edge, yuk simak.
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1. Doctor On The Edge
Drama yang diperankan Lee Jae-wook, Shin Ye-eun, Hong Min-gi, Lee Soo-kyung, Kim Yoon-woo ini tayang di platform Disney+ pada 1 Juni.
Doctor On The Edge berkisah tentang Do Ji-ui, seorang ahli bedah plastik sukses, namun berubah drastis saat menjalani wajib militer sebagai dokter kesehatan masyarakat di pulau terpencil Pyeongdongdo.
2. Teach You A Lesson
Diperankan Kim Mu-yeol, Lee Sung-min, Jin Ki-joo, Pyo Ji-hoon, drama yang tayang 5 Juni di Netflix ini menyoroti sebuah satuan tugas agresif diberi wewenang untuk menggunakan intervensi fisik untuk mendisiplinkan siswa.
3. The Lie We Lived In
Tayang 5 Juni, The Lie We Lived In diperankan Kim Seung-beom, Kim Gyeong-min , menceritakan Seo I-do, seorang pembunuh bayaran berdarah dingin, ia dikirim ke sebuah rumah terpencil untuk melenyapkan target bernama Heo Dong-hwa.
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