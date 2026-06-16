Sinopsis Film Extreme Job (2019): Mata-Mata Anti Narkoba Jualan Ayam Goreng tapi Malah Laris Manis

JawaPos.com - Mereka yang bekerja di kepolisian atau departemen keamanan pasti tidak asing dengan tugas intelejensi atau mata-mata. Para petugas intelijen ini melakukan aksi spionase mereka demi menemukan fakta, orang, atau beberapa hal sebelum menangkap penjahat.

Peran mereka sangat penting dalam penciptaan strategi, pemetaan lokasi, pendeteksi, dan identifikasi para aktor kejahatan.



Untuk mendapatkan satu fakta saja, satu tim mata-mata dapat perlu memata-matai sebuah lokasi dalam waktu yang cukup lama. Agar mereka dapat berbaur dengan lingkungan mereka, para mata-mata ini dapat melakukan pekerjaan baru, seperti membuka toko atau berjualan keliling.



Namun, apabila para mata-mata yang berjualan makanan malah membuat makanan mereka terlalu enak, yang terjadi adalah mereka lebih sibuk mengurus bisnis barunya daripada melakukan tugas spionasenya.



Sama seperti tim anti-narkoba yang dikepalai oleh Detektif Go (Ryu Seungryong), dan empat anak buahnya: Detektif Jang (Lee Hanee), Detektif Ma (Jin Sunkyu), Detektif Youngho (Lee Donghwi) dan Detektif Jaehoon (Gong Myung).

Tim mereka ini terkenal sebagai salah satu tim terburuk karena mereka selalu gagal menangkap para penjahat. Sekalinya mereka melakukan operasi penangkapan pasti terjadi keributan.

Akibatnya, atasan mereka selalu membanding-bandingkan mereka dengan tim lain yang dapat menangani kasus mereka dengan lebih rapi.

Suatu hari mereka berhasil menemukan kantor pengedar narkoba secara tidak sengaja, karena berseberangan dengan restoran ayam goreng langganan mereka. Sayangnya restoran tersebut hendak tutup karena tidak laku.

Detektif Go langsung berinisiatif untuk membeli tempat tersebut, dengan niat agar dapat mengunjungi kantor tersebut ketika mendapat pesanan antar. Namun, agar bisa mendapat pesanan, mereka harus memiliki produk untuk dijual.