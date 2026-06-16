Sinopsis Film Extreme Job (2019): Mata-Mata Anti Narkoba Jualan Ayam Goreng tapi Malah Laris Manis

Dua versi poster film Extreme Job (2019) (IMDb)
JawaPos.com - Mereka yang bekerja di kepolisian atau departemen keamanan pasti tidak asing dengan tugas intelejensi atau mata-mata. Para petugas intelijen ini melakukan aksi spionase mereka demi menemukan fakta, orang, atau beberapa hal sebelum menangkap penjahat.
Peran mereka sangat penting dalam penciptaan strategi, pemetaan lokasi, pendeteksi, dan identifikasi para aktor kejahatan.
Untuk mendapatkan satu fakta saja, satu tim mata-mata dapat perlu memata-matai sebuah lokasi dalam waktu yang cukup lama. Agar mereka dapat berbaur dengan lingkungan mereka, para mata-mata ini dapat melakukan pekerjaan baru, seperti membuka toko atau berjualan keliling.
Namun, apabila para mata-mata yang berjualan makanan malah membuat makanan mereka terlalu enak, yang terjadi adalah mereka lebih sibuk mengurus bisnis barunya daripada melakukan tugas spionasenya.
Baca Juga:Sinopsis Seri Drama Korea Queen Mantis (2025): Ibu Pembunuh, Anak Polisi, Bisakah Mereka Bekerja Sama untuk Menangkap Seorang Penjahat?
Sama seperti tim anti-narkoba yang dikepalai oleh Detektif Go (Ryu Seungryong), dan empat anak buahnya: Detektif Jang (Lee Hanee), Detektif Ma (Jin Sunkyu), Detektif Youngho (Lee Donghwi) dan Detektif Jaehoon (Gong Myung).
Tim mereka ini terkenal sebagai salah satu tim terburuk karena mereka selalu gagal menangkap para penjahat. Sekalinya mereka melakukan operasi penangkapan pasti terjadi keributan.
Akibatnya, atasan mereka selalu membanding-bandingkan mereka dengan tim lain yang dapat menangani kasus mereka dengan lebih rapi.
Suatu hari mereka berhasil menemukan kantor pengedar narkoba secara tidak sengaja, karena berseberangan dengan restoran ayam goreng langganan mereka. Sayangnya restoran tersebut hendak tutup karena tidak laku.
Detektif Go langsung berinisiatif untuk membeli tempat tersebut, dengan niat agar dapat mengunjungi kantor tersebut ketika mendapat pesanan antar. Namun, agar bisa mendapat pesanan, mereka harus memiliki produk untuk dijual.
Kelima detektif ini memutuskan untuk memasak ayam goreng seperti pemilik sebelumnya. Namun, mereka tidak bisa asal-asalan. Produk mereka harus cukup enak agar para pengedar narkoba terus memesan barang jualan mereka.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!