Song Kang Ho, Koo Kyo Hwan, Lee Kwang Soo, akan Beradu Akting di Film Komedi Baru ‘Gardeners’

JawaPos.com - Akan ada pemeran bertabur bintang yang membintangi film Korea Gardeners, seperti Song Kang Ho, Koo Kyo Hwan, Song Seung Heon, Lee Kwang Soo

Dikutip dari Soompi, Sabtu (9/5), Gardeners menyoroti Choi Young Il (Song Kang Ho), seorang pegawai negeri yang menyukai tanaman dan satu-satunya hobinya adalah menanam tanaman.

Bergabung dengan seorang pembuat onar setempat, ia memulai bisnis berkebun yang tidak biasa, lingkungan tenang itu berubah menjadi kekacauan.

Sebelum syuting, sutradara Nam Dong Hyup berkumpul dengan para pemain yang mengesankan termasuk Song Kang Ho, Koo Kyo Hwan, Song Seung Heon, Lee Kwang Soo.

Kemudian ada juga Shin Hyun Been, Kim Byung Chul, Park Ju Hyun, Lee Ji Hyun, Kim Sung Kyun, Woo Hyun, Im Won Hee, dan Lee Jae In.

Rencananya Song Kang Ho berperan sebagai Choi Young Il, seorang pegawai negeri yang rajin menanam tanaman, Koo Kyo Hwan memerankan Kim Moon Ho, pembuat onar di lingkungan tersebut.

Han Cheong Yong (Song Seung Heon), menjadi seorang selebriti yang kariernya menurun setelah insiden tak terduga.

Makin seru, Lee Kwang Soo akan menambah unsur komedi sebagai Bos Song, karakter yang terlibat dengan Choi Young Il.

Shin Hyun Been memerankan Kang Mi Ae yang misterius, Kim Byung Chul berperan sebagai Yeom Byung Chul, rekan kerja Young Il.