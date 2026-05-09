Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Sabtu, 9 Mei 2026 | 16.04 WIB

Song Kang Ho, Koo Kyo Hwan, Lee Kwang Soo, akan Beradu Akting di Film Komedi Baru ‘Gardeners’

Pemeran Film ‘Gardeners’. Sumber foto: Soompi - Image

Pemeran Film ‘Gardeners’. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Akan ada pemeran bertabur bintang yang membintangi film Korea Gardeners, seperti Song Kang Ho, Koo Kyo Hwan, Song Seung Heon, Lee Kwang Soo

Dikutip dari Soompi, Sabtu (9/5), Gardeners menyoroti Choi Young Il (Song Kang Ho), seorang pegawai negeri yang menyukai tanaman dan satu-satunya hobinya adalah menanam tanaman.

Bergabung dengan seorang pembuat onar setempat, ia memulai bisnis berkebun yang tidak biasa, lingkungan tenang itu berubah menjadi kekacauan.

Sebelum syuting, sutradara Nam Dong Hyup berkumpul dengan para pemain yang mengesankan termasuk Song Kang Ho, Koo Kyo Hwan, Song Seung Heon, Lee Kwang Soo.

Kemudian ada juga Shin Hyun Been, Kim Byung Chul, Park Ju Hyun, Lee Ji Hyun, Kim Sung Kyun, Woo Hyun, Im Won Hee, dan Lee Jae In.

Rencananya Song Kang Ho berperan sebagai Choi Young Il, seorang pegawai negeri yang rajin menanam tanaman, Koo Kyo Hwan memerankan Kim Moon Ho, pembuat onar di lingkungan tersebut.

Han Cheong Yong (Song Seung Heon), menjadi seorang selebriti yang kariernya menurun setelah insiden tak terduga.

Makin seru, Lee Kwang Soo akan menambah unsur komedi sebagai Bos Song, karakter yang terlibat dengan Choi Young Il.

Shin Hyun Been memerankan Kang Mi Ae yang misterius, Kim Byung Chul berperan sebagai Yeom Byung Chul, rekan kerja Young Il.

Di sisi lain, Park Ju Hyun berubah menjadi petugas polisi yaitu Jung Hae Ri, Lee Ji Hyun akan memerankan Bae Mi Hwa, ibu Moon Ho, dan Kim Sung Kyun berperan sebagai kepala polisi yang licik, Park Kyung Gam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Drama We Are All Trying Here Bagikan Foto, Koo Kyo Hwan Berjuang Mewujudkan Mimpinya - Image
Music & Movie

Drama We Are All Trying Here Bagikan Foto, Koo Kyo Hwan Berjuang Mewujudkan Mimpinya

Minggu, 19 April 2026 | 14.06 WIB

Rilis Teaser Menarik, Simak Kisah Koo Kyo Hwan di Drama Baru We Are All Trying Here - Image
Music & Movie

Rilis Teaser Menarik, Simak Kisah Koo Kyo Hwan di Drama Baru We Are All Trying Here

Selasa, 14 April 2026 | 14.19 WIB

Koo Kyo Hwan dan Go Youn Jung Saling Menguatkan di Drama Baru We Are All Trying Here - Image
Music & Movie

Koo Kyo Hwan dan Go Youn Jung Saling Menguatkan di Drama Baru We Are All Trying Here

Jumat, 27 Maret 2026 | 15.05 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore