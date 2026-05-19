Sinopsis Seri Drama Phantom Lawyer (2026): Dukun Bisa Jadi Pengacara Hebat karena Mendapatkan Lebih Banyak Saksi

Poster seri drama Phantom Lawyer (2026) (Asianwiki.com)
JawaPos.com - Memiliki bakat atau kemampuan berkomunikasi dengan arwah bukanlah sesuatu yang umum dimiliki. Pada budaya tertentu, seseorang akan terpanggil dan tidak boleh menolak bakat itu.
Seseorang dapat terpanggil pada usia muda, dan ada yang mendapat panggilan mereka ketika dewasa. Mereka bisa terpapar oleh kemampuan ini karena keluarganya berasal dari keturunan dengan kemampuan tersebut. Lalu ada pula yang awalnya tidak pernah mengalami hal-hal supranatural.
Shin Yirang (Yoo Yeonseok) kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pengacara akibat latar belakang keluarganya. Almarhum ayahnya adalah seorang hakim yang meninggal dalam pelarian setelah diketahui melakukan korupsi.
Akibatnya, ia selalu ditolak oleh berbagai perusahaan. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk membuka kantor pengacaranya sendiri.
Sayangnya ia ditipu oleh tuan tanah dan pemilik gedung, ternyata sebelum kantornya didirikan, seorang dukun bekerja di sana. Namun, dukun tersebut tiba-tiba lari dan menghilang.
Yirang menerima tawaran sewa murah dengan menggunakan aset ibunya secara diam-diam. Bersumpah akan mengembalikan dana tersebut setelah ia sukses nanti.
Pada malam pertama, setelah menata ulang tempat kerjanya, Yirang menemukan pot dupa bersama beberapa dupa sisa yang digunakan oleh si dukun. Tanpa berpikir panjang, Yirang menyalakan sebatang dupa untuk mengharumkan ruangannya.
Tapi, setelah mencium bau dupa, ia langsung terlelap di kursinya. Ketika ia membuka matanya di malam hari, ia melihat seseorang di dalam kantornya. Yirang segera menyambut orang itu, berpikir dia adalah klien pertamanya.
Namun, ada beberapa hal ganjal. Orang ini adalah seorang laki-laki paruh baya yang mengenakan baju pasien rumah sakit, wajahnya pucat, dan ia melayang.
Almarhum Lee Gangpung (Heo Sungtae) meninggal akibat komplikasi saat ia menjalani operasi. Kematiannya sangat tiba-tiba hingga istri dan putrinya kesulitan untuk merelakannya.
