Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Kamis, 21 Mei 2026 | 14.55 WIB

Peringkat Reputasi Merek Idola Individu Bulan Mei Diumumkan, ada Jimin BTS hingga Jang Won Young IVE

Jimin BTS, Jang Won Young IVE, Jungkook BTS. (Soompi) - Image

Jimin BTS, Jang Won Young IVE, Jungkook BTS. (Soompi)

JawaPos.com – Lembaga Riset Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi merek idola individu bulan Mei, dimana ada Jimin BTS di urutan pertama.

Dikutip dari Soompi, Kamis (21/5), peringkat tersebut ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks kesadaran komunitas dari 1.730 idola.

Diketahui juga bahwa mereka juga menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 20 April hingga 20 Mei.

Memiliki banyak bakat, Jimin BTS menduduki puncak daftar bulan ini dengan indeks reputasi merek sebesar 8.298.417.

Kemudian frasa berperingkat tinggi dalam analisis kata kuncinya termasuk ARMY, kulit hitam, dan rambut pirang.

Sementara istilah terkait berperingkat tertingginya termasuk kuat, meledak, dan glamor, lalu untuk analisis positif-negatif Jimin juga mengungkapkan skor reaksi positif sebesar 93,02 persen.

Posisi kedua ada Jang Won Young dari girlgrup IVE dengan indeks reputasi merek sebesar 7.186.672, menandai peningkatan skor sejumlah 0,35 persen sejak April.

Jungkook dari BTS berada di posisi ketiga dengan indeks reputasi merek sebesar 7.153.623, sementara rekan satu bandnya, V, berada di peringkat keempat dengan skor 6.618.231.

Terakhir, Park Ji Hoon dari Wanna One melengkapi lima besar dengan indeks reputasi merek sebesar 6.431.546.

Kang Sung Jae (Park Ji Hoon) kabarnya berperan di The Legend of Kitchen Soldier, sebuah drama bergenre komedi fantasi militer.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
6 Zodiak Paling Berpotensi Dapat Keajaiban Besar di Mei, Rezeki dan Harapan Jadi Nyata - Image
Zodiak

6 Zodiak Paling Berpotensi Dapat Keajaiban Besar di Mei, Rezeki dan Harapan Jadi Nyata

Kamis, 21 Mei 2026 | 06.08 WIB

3 Shio yang Harapannya Terkabul di Pertengahan Tahun 2026, Bulan Mei Jadi Awal dari Segalanya - Image
Zodiak

3 Shio yang Harapannya Terkabul di Pertengahan Tahun 2026, Bulan Mei Jadi Awal dari Segalanya

Sabtu, 16 Mei 2026 | 05.42 WIB

6 Weton Ini Bakal Jadi Penguasa Rezeki Usai Bulan Mei, Keberuntungan Kian Menghampiri - Image
Zodiak

6 Weton Ini Bakal Jadi Penguasa Rezeki Usai Bulan Mei, Keberuntungan Kian Menghampiri

Jumat, 15 Mei 2026 | 02.00 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

3

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

4

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

5

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

6

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

7

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

8

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

9

18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore