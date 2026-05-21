Peringkat Reputasi Merek Idola Individu Bulan Mei Diumumkan, ada Jimin BTS hingga Jang Won Young IVE

JawaPos.com – Lembaga Riset Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi merek idola individu bulan Mei, dimana ada Jimin BTS di urutan pertama.

Dikutip dari Soompi, Kamis (21/5), peringkat tersebut ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks kesadaran komunitas dari 1.730 idola.

Diketahui juga bahwa mereka juga menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 20 April hingga 20 Mei.

Memiliki banyak bakat, Jimin BTS menduduki puncak daftar bulan ini dengan indeks reputasi merek sebesar 8.298.417.

Kemudian frasa berperingkat tinggi dalam analisis kata kuncinya termasuk ARMY, kulit hitam, dan rambut pirang.

Sementara istilah terkait berperingkat tertingginya termasuk kuat, meledak, dan glamor, lalu untuk analisis positif-negatif Jimin juga mengungkapkan skor reaksi positif sebesar 93,02 persen.

Posisi kedua ada Jang Won Young dari girlgrup IVE dengan indeks reputasi merek sebesar 7.186.672, menandai peningkatan skor sejumlah 0,35 persen sejak April.

Jungkook dari BTS berada di posisi ketiga dengan indeks reputasi merek sebesar 7.153.623, sementara rekan satu bandnya, V, berada di peringkat keempat dengan skor 6.618.231.

Terakhir, Park Ji Hoon dari Wanna One melengkapi lima besar dengan indeks reputasi merek sebesar 6.431.546.