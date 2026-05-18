Risma Azzah Fatin
Senin, 18 Mei 2026 | 18.36 WIB

Kontroversi Drake tentang BTS di Lagu Terbarunya ‘Make Them Cry' Tuai Sorotan

Drake dan BTS (Instagram @drake dan @bighit.music)

JawaPos.com – Drake memicu kontroversi global setelah menyebut grup K-pop BTS dalam lagu berjudul Make Them Cry yang masuk ke album studio kesembilannya, ICEMAN.

Dilansir dari laman Daily Times pada Minggu (17/5), album terbaru Drake diketahui dirilis pada 15 Mei 2026 dan segera menarik perhatian penggemar musik internasional.

Lirik yang menyinggung BTS dengan cepat menyebar di media sosial dan menjadi bahan perdebatan di berbagai platform digital.

Kontroversi bermula ketika pendengar menyoroti bagian lirik Make Them Cry yang dianggap merujuk langsung pada perjalanan musik Drake dan posisi BTS dalam industri hiburan global.

Sebagian penggemar menilai penyebutan BTS merupakan bentuk pengakuan terhadap pengaruh besar grup asal Korea Selatan tersebut.

Namun, sebagian lainnya menilai lirik itu mengandung nada sindiran atau mempertanyakan dominasi BTS di panggung musik dunia.

Perdebatan semakin meluas setelah potongan lirik lagu tersebut dibagikan secara masif oleh pengguna internet di berbagai forum penggemar. Diskusi mengenai makna sebenarnya dari lirik itu membuat nama Drake dan BTS terus menjadi topik hangat selama beberapa hari.

Banyak pendengar mencoba menafsirkan konteks lirik berdasarkan hubungan industri musik Barat dan gelombang popularitas K-pop secara global.

Editor: Novia Tri Astuti
