Jawab Ekspektasi Jutaan Penggemar, Series Samuel Akan Tayang Mulai 12 Juni 2026

JawaPos.com - Setelah melalui proses produksi yang cukup panjang dan matang, series Samuel kini siap menjawab ekspektasi para penggemar. Series hasil kolaborasi MD Entertainment dan WeTV itu akan tayang mulai Jumat, 12 Juni 2026 mendatang.

Karakter ikonik Samuel Erlangga yang selama ini hanya hidup dalam imajinasi 21,7 juta pembaca di Wattpad, akhirnya akan mewujud secara visual yang nyata dalam bentuk series.

Asep Kusdinar selaku sutradara series Samuel mengungkapkan tantangan yang dihadapi saat mengerjakan project ini. Menurutnya, tantangan terbesar bagaimana menghadirkan porsi yang seimbang dan pas di tengah banyaknya para pemain yang terlibat. Menurutnya, mengorkestrasi jajaran pemain diakuinya cukup menantang.

“Tantangan kreatif terbesarnya adalah memberikan ruang bagi setiap karakter agar tetap menonjol di tengah skala produksi yang besar. Mengorkestrasi 27 pemeran dalam satu semesta Diamond Gang membutuhkan trik khusus agar chemistry persaudaraan mereka terasa organik dan tidak hanya sekadar tempelan. Saya ingin penonton bisa merasakan bahwa geng motor ini memiliki jiwa yang hidup," papar Asep.

Ita Krn selaku penulis novel asli Samuel mengaku senang sekali karyanya yang telah dicintai jutaan orang di Wattpad akhirnya akan hadir dalam bentuk series.

“Melihat para pemeran yang begitu ganteng-ganteng dan cantik-cantik, saya merasa karakter saya benar-benar keluar dari buku. Mereka tidak hanya memiliki visual yang kuat, tapi juga berhasil membawakan sisi emosional dan persaudaraan Diamond Gang yang selama ini hanya hidup di Wattpad. Ini adalah jawaban manis atas penantian jutaan pembaca saya selama bertahun-tahun," tuturnya.

Fadi Alaydrus selaku salah satu pemain dalam series Samuel mengatakan, membangun kedekatan dengan para pemain lain untuk mendapatkan chemistry merupakan hal yang sangat menarik.

“Kami membangun kedekatan luar biasa dengan teman-teman cast lain agar persahabatan Diamond Gang ini terasa nyata, sehingga penonton tidak hanya fokus pada cintanya saja, tapi juga pada soliditas geng kami," tuturnya.