Meta Uji Fitur Series di Reels, Pengguna Bisa Nonton Konten Bersambung Layaknya Serial

Meta tengah menguji fitur baru bernama “Series” untuk Reels di Instagram dan Facebook. (Dok. Meta)
JawaPos.com - Meta tengah menguji fitur baru bernama “Series” untuk Reels di Instagram dan Facebook yang bertujuan memudahkan pengguna mengikuti konten yang dibuat secara berkelanjutan atau episodik.
Seperti dilansir dari TechCrunch, dalam tahap uji coba, sejumlah kreator yang dipilih Meta dapat mengelompokkan Reels, baik yang baru diunggah maupun yang sudah ada, ke dalam satu rangkaian konten.
Setiap video akan berfungsi sebagai episode yang terhubung dalam satu cerita atau tema tertentu dan ditampilkan melalui halaman khusus di profil kreator. Konsep ini serupa dengan fitur yang telah lebih dulu hadir di TikTok.
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Kehadiran Series menandakan upaya Meta untuk mendorong konsumsi konten yang lebih berkelanjutan, bukan sekadar video pendek yang ditonton secara cepat saat pengguna menggulir layar. Dengan format yang tersusun rapi, Meta berharap pengguna lebih sering kembali untuk mengikuti kelanjutan sebuah konten dan membangun keterlibatan yang lebih tinggi.
Bagi kreator, fitur ini memberikan sarana yang lebih terstruktur untuk menyajikan konten bersambung, seperti panduan langkah demi langkah, proyek jangka panjang, tantangan harian, hingga serial edukatif.
Meta juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengeksplorasi peluang monetisasi untuk Series. Meski demikian, perusahaan belum menjelaskan secara rinci model bisnis yang akan diterapkan pada fitur tersebut.
Sebagai perbandingan, TikTok telah meluncurkan fitur serupa pada 2023 yang memungkinkan kreator menawarkan kumpulan konten eksklusif berbayar kepada pengikutnya. Karena itu, tidak menutup kemungkinan Meta akan mengembangkan mekanisme monetisasi yang sejalan dengan pendekatan tersebut pada masa mendatang.
Menurut Meta, tren konten berseri sebenarnya sudah cukup populer di platform mereka. Karena itu, fitur Series dirancang untuk membantu pengguna menemukan dan mengikuti seluruh episode dengan lebih mudah.
Sebagai contoh, kreator yang membuat program bertajuk “10 Hari Memasak Lebih Sehat” dapat menggabungkan seluruh video dalam satu rangkaian. Nantinya, serial tersebut akan tampil di tab khusus pada profil kreator sehingga penonton bisa melihat semua episode dalam satu tempat, menontonnya secara berurutan, serta melanjutkan tayangan dari episode terakhir yang mereka tonton.
Saat pengguna menemukan salah satu episode melalui feed atau tab Reels, mereka akan memperoleh opsi untuk membuka keseluruhan serial dan menjelajahi episode lainnya. Selain itu, tersedia pula fitur untuk menyimpan serial agar dapat ditonton nanti maupun mengikuti perkembangannya agar tidak ketinggalan episode baru.
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