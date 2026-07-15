Dex Pamer Penampilan Baru usai Hiatus YouTube, Fokus Total Jalani Karier Akting  

dex (x @tang_kira)

JawaPos.com – Dex menyapa penggemar melalui unggahan terbaru di media sosial pada 14 Juli.

Meski tidak menyertakan keterangan apa pun, serangkaian foto yang dibagikannya langsung menarik perhatian karena memperlihatkan aktivitas sehari-hari sekaligus perubahan fisik yang mencolok.

Dilansir dari The Chosun, foto yang paling mencuri perhatian adalah selfie di depan cermin. Mengenakan kaus putih, celana jeans, topi, dan kacamata, Dex tampil sederhana, tetapi tubuhnya yang kini jauh lebih berotot menjadi sorotan utama.

Lengan bawahnya yang tampak semakin kekar menunjukkan hasil latihan intensif yang ia jalani dalam beberapa waktu terakhir.

Tak hanya memamerkan fisiknya, Dex juga membagikan momen santai seperti memanggang daging dan menikmati waktu di taman.

Unggahan sederhana tersebut disambut antusias oleh penggemar yang senang melihat kabar terbaru sang entertainer setelah cukup lama mengurangi aktivitas di media sosial.

Pada 19 Juni lalu, Dex mengumumkan bahwa ia akan menghentikan sementara aktivitas di kanal YouTube pribadinya yang memiliki lebih dari 1,16 juta pelanggan.

Keputusan tersebut diambil agar ia bisa memberikan fokus penuh pada karier akting yang kini menjadi prioritas utamanya.

Keputusan itu bukan berarti ia vakum dari dunia hiburan. Sebaliknya, ia tengah mempersiapkan proyek akting terbaru dan ingin mencurahkan seluruh energi untuk proses produksi.

Penggemar pun diminta memahami jeda sementara dari konten YouTube yang selama ini menjadi salah satu aktivitas rutinnya.

Dengan perubahan fisik yang semakin impresif dan persiapan proyek akting baru, Dex menunjukkan keseriusannya membuka babak baru dalam perjalanan karier.