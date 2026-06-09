Bertabur Bintang, The Gentlemen Season 2 Tambah Sejumlah Pemeran Baru

Pemain The Gentlemen Season 2 (Instagram @michelemorrone_eternally)
JawaPos.com - Kabar terbaru dari serial kriminal populer Netflix, The Gentlemen. Musim kedua ini masih akan dibintangi oleh Theo James sebagai Eddie Horniman, bangsawan Inggris yang kini semakin dalam terlibat dalam dunia kriminal.
Karakternya akan kembali menjadi pusat cerita bersama Kaya Scodelario yang memerankan Susie Glass, sosok cerdas dan ambisius di balik kerajaan bisnis ilegal keluarga Glass.
Netflix telah mengumumkan sejumlah nama baru yang akan membintangi The Gentlemen season 2. Beberapa di antaranya adalah:
Hugh Bonneville
Benjamin Clementine
Benedetta Porcaroli
Michele Morrone
Sergio Castellitto
Amra Mallassi
Tyler Conti
Chris Eubank Jr.
Maya Jama.
Sinopsis the Gentlemen yang dirilis oleh Netflix
Setahun setelah Eddie Horniman dan Susie Glass bekerja sama mengembangkan kerajaan kriminal milik Bobby Glass di luar negeri, bisnis mereka semakin besar dan berpengaruh.
Namun, seiring ekspansi tersebut, keputusan-keputusan Bobby mulai dianggap berisiko dan tidak masuk akal.
Eddie dan Susie pun dihadapkan pada pilihan sulit: tetap mengikuti arah Bobby atau mengambil tindakan demi menyelamatkan kerajaan yang telah mereka bangun.
Musim kedua akan membawa cerita ke skala yang lebih luas. Eddie dan Susie harus menghadapi pemain-pemain baru yang misterius, persaingan kekuasaan yang semakin rumit, serta ancaman dari berbagai pihak yang ingin merebut kendali bisnis mereka.
Musim kedua ini juga akan kembali disutradarai oleh Guy Ritchie. Sutradara yang menjanjikan, taruhan yang lebih tinggi, konflik yang lebih gelap, dan dinamika kekuasaan yang jauh lebih berbahaya dibanding musim pertama.
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