Sinopsis Film Split (2016): Walaupun dari Luar Terlihat Biasa, Seseorang Bisa Memiliki 23 Kepribadian dan Akan Terlahir yang ke-24

JawaPos.com - Seseorang dengan disabilitas dapat memiliki cara hidup yang sangat berbeda dari orang normal. Terutama disabilitas yang disebabkan oleh trauma hebat pada masa kecil.

Dilansir dari Alodokter, dissociative identity disorder (DID) atau juga disebut dengan kepribadian ganda adalah gangguan mental yang membuat penderitanya memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda.

Kondisi ini masih diteliti namun penyebab umumnya adalah pengalaman traumatis yang terjadi berulang kali pada masa kanak-kanak. Karena pada saat masih kecil kita belum dapat membangun satu kepribadian yang utuh, namun akibat pengalaman-pengalaman traumatis ini, otak kita tidak dapat membangun satu kepribadian dengan sempurna.



Dalam seseorang yang menderita DID akan terdapat lebih dari satu kepribadian, dan terkadang mereka memiliki tugas tertentu agar dapat terus hidup dalam lingkungan sosial.



Kevin Crumb (James McAvoy) adalah salah satu penderita DID yang dirawat oleh Dr. Karen Fletcher (Betty Buckley). Dalam proses terapi dan pengobatan bersama Dr. Karen, Kevin ditemukan memiliki 23 kepribadian di dalam satu tubuh.

Ada satu kepribadian yang cukup dominan dalam Kevin, yaitu Barry. Barry memiliki tugas sebagai pelindung dan penjaga gerbang, ia akan segera mengambil alih tubuh apabila ia merasa bahwa mereka berada dalam tekanan atau bahaya. Serta menjaga gerbang antara para kepribadian dan tubuh, sehingga mereka dapat bergiliran menggunakannya.

Akhir-akhir ini Barry tidak akur dengan Dennis dan Patricia, dua kepribadian lain, karena mereka tiba-tiba menyembah sebuah kepribadian baru yang disebut "The Beast" (Siluman). Dan mereka percaya bahwa sang Siluman membutuhkan persembahan, yaitu gadis-gadis muda.



Dennis dan Patricia juga percaya bahwa Siluman memiliki kemampuan luar biasa seperti hewan. Karena itu, ia lebih cepat, lebih lincah dan lebih kuat dari manusia biasa. Akan tetapi akibat kemampuan super itu, ia lapar akan daging manusia.



Suatu hari, Dennis berhasil mengendalikan tubuh dan menculik tiga gadis muda, Casey (Anya Taylor-Joy), Claire (Haley Lu Richardson) dan Marcia (Jessica Sula).