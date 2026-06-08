Drama Mendatang Dream to You Umumkan Tanggal Tayang Perdana, Dibintangi Hwang In Youp dan Hyeri

Hwang In Youp dan Hyeri (Soompi)
JawaPos.com - Kolaborasi antara Hwang In Youp dan Hyeri dalam drama Korea Dream to You akan segera hadir, dimana mereka telah membagikan cuplikan sesi pembacaan naskah pertamanya.
Dilansir dari Soompi, Senin (8/6), makin menarik, penulis drama ini yaitu Jung Eun Bi, dengan karya sebelumnya, Guardian: The Lonely and Great God dan Doom at Your Service.
Dream to You menceritakan bagaimana reuni sutradara film jenius Woo Soo Bin, yang kembali setelah mencapai mimpinya, dan reporter Joo Yi Jae, yang telah melupakan mimpinya sendiri.
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Hwang In Youp menampilkan berbagai pesona sebagai Woo Soo Bin, seorang sutradara film yang membuat debut gemilang.
Ia berhasil meraih festival film internasional sebelum kembali ke Korea untuk bersatu kembali dengan Joo Yi Jae, wanita yang selalu menjadi mimpi sejatinya.
Nantinya, Hyeri memerankan Joo Yi Jae, seorang reporter yang hidup dengan rasa hampa setelah berbenturan dengan kenyataan pahit kehidupan.
Lalu Baek Sung Chul memerankan Shim Yoo Geon, seorang aktor kecil yang berjuang untuk sukses di Seoul sambil bermimpi menjadi Takeshi Kaneshiro versi Korea Selatan.
Kemudian Lee Yul Eum berperan sebagai Oh Ha Na, seorang aktris papan atas yang telah hidup di bawah sorotan sejak lahir tetapi tidak pernah memiliki mimpi sendiri.
Tim produksi berkomentar, "Kisah ini mengikuti dua orang yang bertemu di akhir masa remaja dan jatuh cinta untuk pertama kalinya, bertemu kembali di usia 30-an, mereka memulai perjalanan untuk mencapai mimpi dan cinta."
Jika penasaran, Dream to You akan tayang perdana pada 13 Juli pukul 22.00. KST, tungguin ya kelanjutannya.
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