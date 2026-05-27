Aulia Ramadhani
Rabu, 27 Mei 2026 | 14.56 WIB

Tampil Menawan, Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun Jalani Pemotretan dengan ELLE Korea, Bicara tentang Drama Doctor on the Edge

Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Chemistry hangat terlihat antara pemeran drama Doctor on the Edge, Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun, dalam pemotretan bersama ELLE Korea edisi Juni.

Dikutip dari Soompi, Rabu (27/5), mereka siap menggetarkan hati lewat drama yang tayang  pada 1 Juni pukul 22.00 KST.

Nantinya drama Doctor on the Edge menyoroti kisah cinta dokter kesehatan masyarakat Do Ji Eui (Lee Jae Wook), yang ditugaskan ke pulau Pyeondong.

Kemudian ada perawat Yook Ha Ri (Shin Ye Eun), yang menyembunyikan sebuah rahasia, setelah bertemu di sebuah pulau terpencil, mereka memulai perjalanan  mengharukan.

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan setelah pemotretan, keduanya berbicara tentang chemistry mereka di layar kaca.

Lee Jae Wook berbagi, “‘Doctor on the Edge’ kemungkinan akan menjadi proyek terakhir saya di usia dua puluhan, sehingga sangat bermakna dan menyenangkan untuk syuting dengan aktris Ye Eun.”

Mengenai drama tersebut, ia berkomentar, “Kata ‘penyembuhan’ sering muncul dalam karya ini, kita menyembuhkan dan disembuhkan melalui satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan.”

Shin Ye Eun berbagi, “Saya tertarik pada cara karakter Yook Ha Ri memandang dunia dengan begitu indah.”

Ia melanjutkan dengan antusias, “Ada begitu banyak momen lucu di lokasi syuting sehingga sulit untuk menahan tawa.”

Snag aktris mengatakan, “Karakter yang secara bertahap menyembuhkan memperlihatkan bahwa meskipun setiap orang berbeda, jauh di lubuk hati, kita semua mendambakan kebahagiaan.”

