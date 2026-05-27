Tampil Menawan, Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun Jalani Pemotretan dengan ELLE Korea, Bicara tentang Drama Doctor on the Edge

Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Chemistry hangat terlihat antara pemeran drama Doctor on the Edge, Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun, dalam pemotretan bersama ELLE Korea edisi Juni.
Dikutip dari Soompi, Rabu (27/5), mereka siap menggetarkan hati lewat drama yang tayang pada 1 Juni pukul 22.00 KST.
Nantinya drama Doctor on the Edge menyoroti kisah cinta dokter kesehatan masyarakat Do Ji Eui (Lee Jae Wook), yang ditugaskan ke pulau Pyeondong.
Kemudian ada perawat Yook Ha Ri (Shin Ye Eun), yang menyembunyikan sebuah rahasia, setelah bertemu di sebuah pulau terpencil, mereka memulai perjalanan mengharukan.
Dalam sebuah wawancara yang dilakukan setelah pemotretan, keduanya berbicara tentang chemistry mereka di layar kaca.
Lee Jae Wook berbagi, “‘Doctor on the Edge’ kemungkinan akan menjadi proyek terakhir saya di usia dua puluhan, sehingga sangat bermakna dan menyenangkan untuk syuting dengan aktris Ye Eun.”
Mengenai drama tersebut, ia berkomentar, “Kata ‘penyembuhan’ sering muncul dalam karya ini, kita menyembuhkan dan disembuhkan melalui satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan.”
Shin Ye Eun berbagi, “Saya tertarik pada cara karakter Yook Ha Ri memandang dunia dengan begitu indah.”
Ia melanjutkan dengan antusias, “Ada begitu banyak momen lucu di lokasi syuting sehingga sulit untuk menahan tawa.”
Snag aktris mengatakan, “Karakter yang secara bertahap menyembuhkan memperlihatkan bahwa meskipun setiap orang berbeda, jauh di lubuk hati, kita semua mendambakan kebahagiaan.”
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Pemerintah Cabut Izin 2.231 Pengecer dan Distributor Pupuk Subsidi yang Rugikan Petani
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
Abu Janda Dilaporkan ke Polisi Oleh Ikatan Keluarga Minang Hari Ini, Buntut Sebut Sumbar 'Barbar' dan Intoleran
Orang yang Semakin Cantik Secara Fisik Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Mengadopsi 6 Kebiasaan Sehari-hari Ini Menurut Psikologi
Sebut Sumbar 'Barbar' dan Kristen Fobia, DPP IKM Siap Laporkan Abu Janda ke Mabes Polri Selasa Besok!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
9 Mall Terbaik di Semarang, Selalu Jadi Andalan Wisatawan Saat Liburan Cari Hiburan