Tampil Menawan di Pemotretan dan Wawancara Majalah Harper's Bazaar Korea, Jungkook BTS Ungkap tentang Tur Dunia ARIRANG

Jungkook BTS (Soompi)
JawaPos.com - Jungkook anggota boygrup Korea BTS memikat perhatian saat pemotretan dengan majalah Harper's Bazaar Korea yang berkolaborasi dengan merk jam tangan mewah Swiss, Hublot.
Dilansir dari Soompi, Senin (8/6), sebagai global brand ambassador, Jungkook menawan dengan visual serta gaya yang ditunjukkan dalam momen tersebut.
Dalam wawancara yang menyertainya, Jungkook berbagi pemikirannya tentang pemotretan itu dengan mengatakan, "Saya sangat menyukai semua hal tentang pemotretan ini."
"Pemotretan agak sulit dan saya tidak pernah benar-benar terbiasa dengannya, tetapi kali ini akan tetap menjadi kenangan yang menyenangkan bagiku," ungkapnya.
Mengenai tur dunia BTS yang sedang berlangsung 'ARIRANG', yang dimulai bulan lalu di Stadion Goyang, Jungkook berkomentar, "Sudah sangat lama sejak konser terakhir kami."
"Begitu banyak upaya dan perhatian dalam mempersiapkannya, saya tidak merasa gugup atau khawatir, namun, aku seperti telah melangkah sejenak ke dunia lain," tambahnya.
Ia melanjutkan, "Saat ini, saya begadang di malam hari memikirkan tentang tur dan bertemu penonton di seluruh dunia, saya merasa paling menjadi diri sendiri ketika berada di atas panggung."
Sang penyanyi mengungkap, "Saat menari dan bernyanyi, tenggorokan sakit, basah kuyup oleh keringat, dan semuanya terasa kacau, anehnya, saat itulah saya merasa paling hidup."
Mengenai visi artistik Hublot, ia menjawab, "Saya pikir kami memiliki gaya artistik yang serupa. Saya adalah seseorang yang bertindak lebih dengan hati daripada kepala."
"Kami berdua tampaknya lebih fokus pada mengekspresikan perasaan dan suasana suatu momen," ungkapnya, pemotretan khusus Jungkook dapat ditemukan di edisi Juni Harper's Bazaar Korea.
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