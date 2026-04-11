Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
11 April 2026, 16.37 WIB

Raih 600 Juta Penayangan Lebih di YouTube, Video Musik ‘Seven’ Jungkook BTS Tuai Perhatian

Jungkook BTS. (soompi)

JawaPos.com - Belum lama rilis, lagu Seven milik Jungkook anggota boygrup Korea BTS disukai penggemar.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (11/4), belakangan ini, karya tersebut telah mencapai angka 600 juta penayangan di YouTube.

Berkolaborasi dengan Latto, video musik Jungkook untuk lagu debut solo Seven, berhasil memikat banyak penggemar

Faktanya, Seven kini menjadi video musik solo pertama Jungkook yang mencapai angka 600 juta penayangan.

Sang musisi pertama kali merilis video musik Seven pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 13.00 KST, dimana saat itu langsung menarik antusias.

Ia hanya membutuhkan waktu lebih dari dua tahun, delapan bulan, 27 hari untuk mencapai tonggak sejarah tersebut.

Penyanyi dengan nama lengkap Jeon Jung-kook atau Jungkook ini diketahui lahir pada 1 September 1997.

Ia diketahui pernah berkolaborasi dengan salah satu penyanyi yaitu Charlie Puth untuk perform duet lagu ‘We Don't Talk Anymore’ di MBC Plus X Genie Music Awards pada 6 November 201.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore