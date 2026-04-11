Raih 600 Juta Penayangan Lebih di YouTube, Video Musik ‘Seven’ Jungkook BTS Tuai Perhatian

JawaPos.com - Belum lama rilis, lagu Seven milik Jungkook anggota boygrup Korea BTS disukai penggemar.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (11/4), belakangan ini, karya tersebut telah mencapai angka 600 juta penayangan di YouTube.

Berkolaborasi dengan Latto, video musik Jungkook untuk lagu debut solo Seven, berhasil memikat banyak penggemar

Faktanya, Seven kini menjadi video musik solo pertama Jungkook yang mencapai angka 600 juta penayangan.

Sang musisi pertama kali merilis video musik Seven pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 13.00 KST, dimana saat itu langsung menarik antusias.

Ia hanya membutuhkan waktu lebih dari dua tahun, delapan bulan, 27 hari untuk mencapai tonggak sejarah tersebut.

Penyanyi dengan nama lengkap Jeon Jung-kook atau Jungkook ini diketahui lahir pada 1 September 1997.