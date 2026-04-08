Logo JawaPos
HomeInfotainment
Author avatar - Image
Meuthia Nabila
08 April 2026, 21.25 WIB

Jungkook BTS Meminta Maaf kepada Penggemar atas Siaran Langsung yang Kontroversial

Jungkook BTS meminta maaf atas siaran langsung / Foto : X @bts_bighi

JawaPos.com - Baru-baru ini Jungkook BTS menanggapi kontroversi seputar siaran langsungnya, dan menyampaikan permintaan maaf kepada ARMY (nama penggemar BTS).
 
Pada tanggal 8 April, Jungkook BTS melakukan siaran langsung di platform komunikasi penggemar yaitu Weverse, di mana ia meluangkan waktu untuk berbicara langsung dengan para penggemar. 
 
Selama siaran tersebut, Jungkook BTS menyinggung siaran langsungnya pada bulan Februari.
 
Jungkook menuai kritik, setelah ia tampak mabuk dan menggunakan kata-kata kasar saat melangsungkan siaran langsung tersebut.
 
“Aku ingin meminta maaf kepada ARMY tentang siaran langsung baru-baru ini,” kata Jungkook. 
 
“Aku tidak yakin apakah aku melakukan kesalahan serius, tetapi karena aku belum pernah menunjukkan sisi diriku yang seperti itu sebelumnya, aku pikir itu mungkin membuat beberapa penggemar merasa tidak nyaman.”
 
“Jika ada ARMY yang merasa tidak nyaman, aku minta maaf. Aku akan lebih berhati-hati. Aku sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari itu.”
 
Dikutip dari Allkpop, pada saat yang sama Jungkook mengungkapkan pendiriannya yang jujur tentang situasi tersebut. 
 
“Secara pribadi, aku rasa itu bukan kesalahan besar. Itu adalah sesuatu yang sering dilakukan orang di bidang ini.”
 
Jungkook menambahkan, bahwa ia memilih untuk meminta maaf karena mempertimbangkan perasaan penggemar, bukan karena ia percaya tindakannya sepenuhnya tidak pantas.
 
“Mereka yang tahu bagaimana perasaanku terhadap ARMY akan mengerti. Aku selalu tulus, dan aku ingin berbuat baik karena kalian.”
 
“Aku tidak bisa mengatakan bahwa diriku adalah orang yang sempurna atau sepenuhnya benar, tetapi aku akan mencoba menerima umpan balik jika ada sesuatu yang melampaui batas.”
 
Anggota termuda BTS tersebut juga menegaskan, bahwa ia tidak sepenuhnya menganggap insiden itu sebagai hal yang salah. 
 
Jungkook kembali menyatakan, bahwa ia ingin meminta maaf kepada para penggemar yang mungkin merasa tidak nyaman, dan menyoroti keberagaman pendapat di kalangan penggemarnya di seluruh dunia.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore