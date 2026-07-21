4 Hal yang Dilakukan Pasangan Paling Bahagia di Akhir Pekan Mereka Menurut Psikologi

seseorang yang meluangkan waktu bersama pasangan / foto: Magnific/coffeekai

JawaPos.com - Di tengah kesibukan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan berbagai tuntutan kehidupan sehari-hari, akhir pekan sering menjadi satu-satunya waktu di mana pasangan benar-benar memiliki kesempatan untuk saling terhubung. Namun, menariknya, penelitian psikologi menunjukkan bahwa kebahagiaan dalam hubungan bukan ditentukan oleh seberapa mewah liburan yang dilakukan atau seberapa banyak uang yang dihabiskan saat akhir pekan.

Justru, pasangan yang paling bahagia cenderung memanfaatkan waktu luang mereka dengan cara-cara sederhana tetapi bermakna. Mereka memahami bahwa hubungan yang sehat dibangun melalui kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (21/7), menurut berbagai penelitian dalam psikologi hubungan dan ilmu perilaku, berikut empat hal yang paling sering dilakukan pasangan bahagia saat akhir pekan.



1. Mereka Meluangkan Waktu Berkualitas Tanpa Gangguan Gadget



Salah satu ciri utama pasangan yang memiliki hubungan kuat adalah kemampuan mereka untuk benar-benar hadir satu sama lain.



Di era digital, banyak pasangan menghabiskan waktu bersama secara fisik, tetapi perhatian mereka justru tertuju pada ponsel masing-masing. Mereka duduk berdampingan sambil terus menggulir media sosial, membalas pesan, atau menonton video yang berbeda.



Psikologi menyebut kondisi ini sebagai "absent presence", yaitu hadir secara fisik tetapi tidak hadir secara emosional.



Sebaliknya, pasangan yang bahagia biasanya menciptakan momen di mana mereka benar-benar fokus pada satu sama lain. Misalnya:



Sarapan bersama tanpa ponsel.

Jalan pagi sambil mengobrol.

Minum kopi di teras rumah.

Menonton film bersama tanpa terus mengecek notifikasi.



Penelitian menunjukkan bahwa kualitas perhatian jauh lebih penting dibandingkan lamanya waktu bersama.



Bahkan percakapan selama 30 menit yang penuh perhatian dapat meningkatkan rasa kedekatan lebih besar daripada berjam-jam berada di ruangan yang sama tanpa interaksi berarti.



Mengapa Ini Penting?



Ketika seseorang merasa didengarkan, otaknya menghasilkan rasa aman emosional. Perasaan ini memperkuat ikatan pasangan dan meningkatkan kepuasan hubungan dalam jangka panjang.



2. Mereka Melakukan Aktivitas Baru Bersama



Psikolog Arthur Aron menemukan bahwa pasangan yang mencoba pengalaman baru bersama cenderung memiliki hubungan yang lebih memuaskan.



Mengapa?



Otak manusia menyukai hal-hal baru. Saat mencoba aktivitas yang belum pernah dilakukan sebelumnya, otak melepaskan dopamin, yaitu hormon yang berkaitan dengan rasa senang dan antusiasme.



Menariknya, emosi positif tersebut sering kali ikut dikaitkan dengan pasangan.



Aktivitas baru tidak harus mahal. Contohnya:



Memasak resep yang belum pernah dicoba.

Bersepeda ke tempat baru.

Mengikuti kelas melukis.

Berkebun bersama.

Menjelajahi kafe atau taman yang belum pernah dikunjungi.

Bermain permainan papan.



Yang terpenting bukan aktivitasnya, melainkan pengalaman berbagi tantangan dan kegembiraan bersama.



Efek Psikologisnya



Aktivitas baru membantu pasangan keluar dari rutinitas yang monoton.



Rutinitas memang memberi rasa nyaman, tetapi jika berlangsung terus-menerus tanpa variasi, hubungan bisa terasa hambar. Pengalaman baru membantu menciptakan kenangan positif yang mempererat hubungan.



3. Mereka Membicarakan Perasaan, Bukan Hanya Urusan Rumah Tangga



Banyak pasangan menghabiskan akhir pekan dengan membahas:



Tagihan.

Belanja bulanan.

Jadwal anak.

Pekerjaan kantor.

Perbaikan rumah.



Semua itu memang penting, tetapi jika percakapan hanya berputar pada urusan administratif, hubungan emosional perlahan bisa melemah.



Pasangan yang bahagia juga menyempatkan diri untuk berbicara mengenai hal-hal yang lebih personal, seperti:



Apa yang membuat mereka bahagia minggu ini.

Hal yang membuat mereka stres.

Mimpi atau tujuan masa depan.

Hal-hal yang mereka syukuri.

Apa yang mereka butuhkan dari pasangan.



Psikolog John Gottman menyebut momen seperti ini sebagai upaya untuk terus mengenal "dunia batin" pasangan.



Manusia terus berubah. Tanpa komunikasi yang mendalam, pasangan bisa merasa tinggal bersama orang yang sebenarnya sudah berbeda dari yang mereka kenal dulu.



Mengapa Ini Efektif?



Percakapan emosional membangun empati.



Ketika seseorang merasa dipahami, konflik menjadi lebih mudah diselesaikan karena kedua pihak tidak lagi saling berasumsi.



4. Mereka Menunjukkan Apresiasi dalam Hal-Hal Kecil



Salah satu kesalahan terbesar dalam hubungan adalah menganggap pasangan sudah tahu bahwa dirinya dihargai.



Padahal, psikologi menunjukkan bahwa rasa dihargai perlu terus diekspresikan.



Pasangan yang bahagia tidak menunggu momen spesial untuk mengucapkan terima kasih.



Mereka terbiasa mengatakan hal-hal sederhana seperti:



"Terima kasih sudah membuat sarapan."

"Aku senang kita bisa menghabiskan waktu bersama hari ini."

"Kamu kelihatan capek, terima kasih sudah tetap berusaha."

"Aku bangga sama kamu."



Penelitian menemukan bahwa pasangan yang sering mengungkapkan rasa syukur memiliki tingkat kepuasan hubungan yang lebih tinggi dan konflik yang lebih rendah.



Mengapa Apresiasi Sangat Penting?



Setiap ungkapan penghargaan menjadi bentuk penguatan positif.



Seseorang yang merasa dihargai akan lebih termotivasi untuk terus berkontribusi dalam hubungan. Sebaliknya, ketika usaha tidak pernah diakui, rasa kecewa perlahan dapat menumpuk.



Mengapa Akhir Pekan Begitu Berpengaruh?



Psikologi menjelaskan bahwa manusia lebih mudah membentuk kenangan emosional ketika tidak berada dalam tekanan pekerjaan.



Karena itu, akhir pekan menjadi kesempatan penting untuk "mengisi ulang" hubungan.



Bukan berarti setiap akhir pekan harus sempurna. Tidak semua pasangan memiliki waktu luang yang panjang atau anggaran besar untuk bepergian. Yang paling berpengaruh justru adalah kualitas interaksi yang terjadi.



Hubungan yang sehat dibangun melalui kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali. Satu percakapan hangat, satu pelukan, atau satu ucapan terima kasih mungkin tampak sederhana, tetapi jika dilakukan secara konsisten, dampaknya dapat bertahan jauh lebih lama daripada hadiah yang mahal.



Penutup



Pasangan yang paling bahagia bukanlah mereka yang selalu menghabiskan akhir pekan dengan liburan mewah atau aktivitas spektakuler. Berdasarkan psikologi, mereka adalah pasangan yang mampu memanfaatkan waktu bersama untuk memperkuat koneksi emosional.



Empat kebiasaan yang sering mereka lakukan meliputi:



Meluangkan waktu berkualitas tanpa gangguan gadget.

Mencoba aktivitas baru bersama.

Membicarakan perasaan dan kehidupan emosional, bukan hanya urusan sehari-hari.

Saling mengungkapkan apresiasi dalam hal-hal kecil.



