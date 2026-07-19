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Ryandi Zahdomo
Senin, 20 Juli 2026 | 01.23 WIB

Tak Perlu Cuti, Warga Jakarta Bisa Ajukan Paspor di Akhir Pekan saat CFD

Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya tengah melayani masyarakat yang tengah membuat pasport di layanan Pasporia dalam kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan Darmo, tepatnya di area Hotel Grand Mercure Mirama Surabaya, Minggu (21/06). (Istimewa) - Image

Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya tengah melayani masyarakat yang tengah membuat pasport di layanan Pasporia dalam kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan Darmo, tepatnya di area Hotel Grand Mercure Mirama Surabaya, Minggu (21/06). (Istimewa)

JawaPos.com - Masyarakat Jakarta kini punya pilihan lebih fleksibel untuk mengurus dokumen perjalanan tanpa harus mengorbankan hari kerja.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat menghadirkan layanan Pasporia (Paspor Minggu Ceria) di tengah momentum Car Free Day (CFD).

Inovasi bertajuk "Imigrasi untuk Rakyat" ini digelar di Wisma Keiai, Jakarta Pusat, pada Minggu (19/7) mulai pukul 06.00 hingga 09.00 WIB. Langkah jemput bola ini sengaja diluncurkan untuk memangkas jarak pelayanan dan memberikan alternatif waktu bagi warga yang sibuk.

Kuota Terbatas dan Jalur Prioritas Lansia

Dalam pelaksanaan Pasporia kali ini, pihak imigrasi membatasi kuota hanya untuk 100 pemohon. Skema kuota tersebut dibagi menjadi dua jalur demi menjaga ketertiban dan kenyamanan warga.

Sebanyak 90 kuota dialokasikan bagi masyarakat yang mendaftar secara daring melalui aplikasi M-Paspor. Sementara itu, 10 kuota sisanya disediakan khusus untuk jalur walk-in (datang langsung).

Jalur walk-in ini diprioritaskan penuh bagi kelompok rentan. Di antaranya adalah lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, ibu hamil, serta balita yang membutuhkan pelayanan ekstra.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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