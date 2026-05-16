Siap-siap, Namkoong Min dan Lee Seol akan Beradu akting di drama The Completion of Marriage!

JawaPos.com - Pernah berperan di My Dearest, Namkoong Min dikabarkan akan bermain di drama Korea The Completion of Marriage

Dikutip dari Soompi, Jum’at (15/5), sang aktor juga akan beradu akting dengan Lee Seol, yan pastinya telah dinanti penggemar.

Memiliki cerita menarik, The Completion of Marriage (judul literal), telah mengkonfirmasi tanggal tayang perdananya.

Menuai perhatian, pada 14 Mei, IZE melaporkan bahwa The Completion of Marriage akan tayang perdana pada 4 Juli pukul 21.20 KST sebagai miniseri Sabtu-Minggu baru KBS2.

Seorang perwakilan KBS mengkonfirmasi, “‘The Completion of Marriage’ akan tayang perdana pada 4 Juli.”

Dibintangi oleh Namkoong Min, Lee Seol, dan Kim Dae Myeung, The Completion of Marriage adalah drama bergenre thriller romantic.

Nantinya akan mengisahkan seorang pria yang terlibat dalam pertarungan sengit melawan penjahat kejam untuk menyelamatkan istrinya, ia diculik tepat sebelum perceraian mereka.

Menarik perhatian, Namkoong Min akan menjadi pemeran utama dalam drama ini sebagai mantan ahli bedah saraf yang kini menjadi direktur rumah sakit.

Setiap waktu, ia mempertaruhkan nyawanya dalam upaya tanpa henti untuk menyelamatkan istrinya. Lee Seol akan berperan sebagai istrinya yang diculik.