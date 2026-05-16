Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Sabtu, 16 Mei 2026 | 15.55 WIB

Siap-siap, Namkoong Min dan Lee Seol akan Beradu akting di drama The Completion of Marriage!

Namkoong Min dan Lee Seol. Sumber Foto: Soompi - Image

Namkoong Min dan Lee Seol. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Pernah berperan di My Dearest, Namkoong Min dikabarkan akan bermain di drama Korea The Completion of Marriage

Dikutip dari Soompi, Jum’at (15/5), sang aktor juga akan beradu akting dengan Lee Seol, yan pastinya telah dinanti penggemar.

Memiliki cerita menarik, The Completion of Marriage (judul literal), telah mengkonfirmasi tanggal tayang perdananya.

Menuai perhatian, pada 14 Mei, IZE melaporkan bahwa The Completion of Marriage akan tayang perdana pada 4 Juli pukul 21.20 KST sebagai miniseri Sabtu-Minggu baru KBS2.

Seorang perwakilan KBS mengkonfirmasi, “‘The Completion of Marriage’ akan tayang perdana pada 4 Juli.”

Dibintangi oleh Namkoong Min, Lee Seol, dan Kim Dae Myeung, The Completion of Marriage adalah drama bergenre thriller romantic.

Nantinya akan mengisahkan seorang pria yang terlibat dalam pertarungan sengit melawan penjahat kejam untuk menyelamatkan istrinya, ia diculik tepat sebelum perceraian mereka.

Menarik perhatian, Namkoong Min akan menjadi pemeran utama dalam drama ini sebagai mantan ahli bedah saraf yang kini menjadi direktur rumah sakit.

Setiap waktu, ia mempertaruhkan nyawanya dalam upaya tanpa henti untuk menyelamatkan istrinya. Lee Seol akan berperan sebagai istrinya yang diculik.

Telah ditunggu, ini akan secara resmi menandai kembalinya mini-seri akhir pekan KBS2 untuk pertama kalinya setelah sekitar lima bulan sejak berakhirnya To My Beloved Thief.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Tuai Sorotan, Namkoong Min dan Jaemin NCT Saling Dukung hingga Beri Hadiah - Image
Entertainment

Tuai Sorotan, Namkoong Min dan Jaemin NCT Saling Dukung hingga Beri Hadiah

Rabu, 1 April 2026 | 14.31 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

4

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

5

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

6

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

7

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

8

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore