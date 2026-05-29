6 Jadwal Bioskop Bekasi 29 Mei 2026 untuk Penonton yang Cari Studio Paling Sepi

JawaPos.com - Menonton film di bioskop biasanya terasa lebih nyaman saat suasana studio belum terlalu ramai. Penonton masih sedikit, antrean tidak panjang, dan suasana jadi lebih tenang untuk menikmati film sampai selesai.

Berdasarkan jadwal tayang dari CGV dan Cinema XXI, Jumat, 29 Mei 2026 masih memiliki beberapa slot siang yang cenderung lebih sepi dibanding jam malam atau akhir pekan. Beberapa bioskop di Bekasi juga mulai memutar film sejak sebelum jam makan siang.

Berikut enam jadwal bioskop Bekasi yang bisa jadi pilihan untuk Penonton yang Cari Studio Paling Sepi:

1. CGV Bekasi Cyber Park

Bioskop ini punya jadwal tayang cukup awal untuk penonton yang ingin datang sebelum pusat perbelanjaan mulai ramai.

Film: Semua Akan Baik Baik Saja (Drama)

Jam Tayang: 11.35 WIB

Harga Tiket: Rp36.000

2. CGV Lagoon Avenue Bekasi

Slot siang di Lagoon Avenue masih cocok buat yang mencari suasana studio lebih santai. Jam tayangnya juga belum terlalu dekat dengan jam padat pengunjung.

Film: Suamiku Lukaku (Drama)

Jam Tayang: 12.45 WIB

Harga Tiket: Rp35.000–Rp40.000

3. Mega Bekasi XXI

Mega Bekasi XXI menayangkan film drama di jam siang untuk penonton yang ingin suasana lebih tenang.

Film: Children of Heaven (Drama)

Jam Tayang: 13.00 WIB

Harga Tiket: Rp35.000

4. CGV Bekasi Trade Center

Buat penggemar film horor, jadwal siang sering jadi pilihan karena studio belum terlalu penuh.

Film: Passenger (Horor)

Jam Tayang: 12.30 WIB

Harga Tiket: Rp31.000–Rp35.000

5. Courts KHI XXI

Lokasinya yang berada di area Harapan Indah sering dipilih penonton yang mencari bioskop dengan suasana lebih nyaman pada hari kerja.

Film: Children of Heaven (Drama)

Jam Tayang: 12.20 WIB

Harga Tiket: Rp40.000

6. Revo Mall XXI

Film komedi horor masih jadi salah satu genre favorit untuk tontonan santai di jam makan siang.

Film: Sekawan Limo 2: Gunung Klawih (Comedy/Horror)

Jam Tayang: 12.00 WIB

Harga Tiket: Rp30.000