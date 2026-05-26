'Colony' Jadi Film Tahun 2026 Tercepat yang Melampaui 2 Juta Penonton di Korea Selatan

JawaPos.com - Sudah tayang di negara asalnya, Korea Selatan, film 'Colony' semakin populer di kalangan banyak orang.

Menurut data Korean Box Office Information (KOBIS) dari Korean Box Office Information (KOFIC), 'Colony' berhasil menarik lebih dari dua juta penonton hanya dalam lima hari.

'Colony' menjadi film dengan waktu tercepat untuk mencapai angka dua juta penonton di box office Korea, yang dirilis pada tahun 2026 mengungguli 'The King’s Warden,' 'Salmokji: Whispering Waters,' 'Project Hail Mary,' dan lainnya.

Sebelumnya, 'Colony' juga menjadi film tercepat pada tahun 2026 yang berhasil melampaui satu juta penonton.

Selain itu, 'Colony' berhasil mencapai tonggak sejarah baru ini satu hari lebih cepat daripada film hit tahun 2025 'My Daughter Is a Zombie,' sehingga semakin meningkatkan antisipasi terhadap rekor-rekor apa lagi yang akan terus dipecahkan oleh 'Colony.'

Dikutip dari Soompi, disutradarai oleh Yeon Sang Ho, sutradara dibalik 'Train to Busan' dan 'Peninsula', 'Colony' adalah film zombie yang mengisahkan para penyintas yang terjebak di sebuah gedung yang telah diblokade, akibat virus yang bermutasi dengan cepat.

Sementara mereka harus menghadapi ancaman yang semakin membesar, dari para korban infeksi yang berevolusi dengan cara yang tidak terduga.

Para pemeran yang penuh bintang ini diantaranya Jun Ji Hyun, Ji Chang Wook, Shin Hyun Been, Kim Shin Rok, Koo Kyo Hwan, dan Go Soo.

Dalam film ini, Jun Ji Hyun menarik perhatian karena menandai kembalinya ke layar lebar untuk pertama kalinya dalam sebelas tahun.