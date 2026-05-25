Ratu Sofya Bermasalah dengan Keluarga Berkat Film Tampilkan Adegan Dewasa, Tapi Enggan Buka Aib

Aktris Ratu Sofya. (Instagram: ratusfy_)
JawaPos.com - Aktris Ratu Sofya kembali terlibat perseteruan dengan orang tuanya sendiri dipicu oleh film yang kabarnya menampilkan adegan dewasa berjudul Dosa: Penebusan atau Pengampunan.
Ratu Sofya melayangkan surat berisi penegasan ditujukan kepada rumah produksi dan juga orang tuanya bahwa dia belum menerima bayaran dari jerih payahnya selama menjalani syuting film yang diproduseri oleh artis Irish Bella itu.
Alhasil, Ratu Sofya menyampaikan sikap masih belum bersedia untuk terlibat dalam aktivitas promosi film karena merasa apa yang menjadi haknya belum diterimanya.
Di sisi lain, rumah produksi HAS Pictures mengaku sudah menunaikan pembayaran diberikan kepada orang tua Ratu Sofya selaku pihak yang menandatangani kontrak.
Saat disinggung soal hubungan Ratu Sofya dengan orang tuanya, sang aktris menolak untuk bicara lebih jauh lagi. Dia merasa apa yang terjadi bukan untuk konsumsi publik.
"Ini sifatnya privat ya, bukan untuk konsumsi publik. Saya tidak pernah membuka ini, pihak sana yang buka," kata Ratu Sofya.
Dia pun enggan memberikan tanggapan terkait permintaan ibunya, Intan Masthura, yang meminta Ratu Sofya untuk pulang ke rumah.
"Maaf, saya tidak bisa komentar tentang hal itu. Kita fokus ke apa yang dibicarakan sama kuasa hukum saya saja," kelit Ratu Sofya.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik