Ratu Sofya Bermasalah dengan Keluarga Berkat Film Tampilkan Adegan Dewasa, Tapi Enggan Buka Aib

JawaPos.com - Aktris Ratu Sofya kembali terlibat perseteruan dengan orang tuanya sendiri dipicu oleh film yang kabarnya menampilkan adegan dewasa berjudul Dosa: Penebusan atau Pengampunan.

Ratu Sofya melayangkan surat berisi penegasan ditujukan kepada rumah produksi dan juga orang tuanya bahwa dia belum menerima bayaran dari jerih payahnya selama menjalani syuting film yang diproduseri oleh artis Irish Bella itu.

Alhasil, Ratu Sofya menyampaikan sikap masih belum bersedia untuk terlibat dalam aktivitas promosi film karena merasa apa yang menjadi haknya belum diterimanya.

Di sisi lain, rumah produksi HAS Pictures mengaku sudah menunaikan pembayaran diberikan kepada orang tua Ratu Sofya selaku pihak yang menandatangani kontrak.

Saat disinggung soal hubungan Ratu Sofya dengan orang tuanya, sang aktris menolak untuk bicara lebih jauh lagi. Dia merasa apa yang terjadi bukan untuk konsumsi publik.

"Ini sifatnya privat ya, bukan untuk konsumsi publik. Saya tidak pernah membuka ini, pihak sana yang buka," kata Ratu Sofya.

Dia pun enggan memberikan tanggapan terkait permintaan ibunya, Intan Masthura, yang meminta Ratu Sofya untuk pulang ke rumah.