Inovasi Unik Jepang: Mi Udon Sisa Restoran Diubah Menjadi Kertas Biodegradable

Profesor Naotaka Tanaka (kanan) dari Fakultas Pertanian Universitas Kagawa memperlihatkan kertas yang dibuat dari mi udon bekas di Kota Takamatsu, Prefektur Kagawa, Jepang, 8 Januari 2026. Peneliti setempat mengembangkan pemanfaatan limbah udon menjadi bahan kertas ramah lingkungan. (Kyodo)
JawaPos.com – Mi udon yang tidak terjual atau terbuang di Jepang kini mendapat kehidupan baru. Para peneliti di Prefektur Kagawa berhasil mengubah limbah mi khas Jepang tersebut menjadi kertas ramah lingkungan yang dapat terurai secara alami.
Dilansir dari Kyodo, Jumat (5/7), inovasi itu dikembangkan oleh tim peneliti dari Universitas Kagawa yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah mi udon bekas menjadi lembaran selulosa tipis dengan tekstur menyerupai kertas tradisional Jepang atau washi.
Proyek tersebut dipimpin Profesor Naotaka Tanaka dari Fakultas Pertanian Universitas Kagawa.
Menurut Tanaka, ide tersebut muncul karena banyaknya mi udon yang terbuang di Kagawa, wilayah yang terkenal sebagai kampung halaman Sanuki udon.
"Karena banyak udon yang dibuang di Prefektur Kagawa, saya berpikir pemanfaatan kembali limbah tersebut dapat membantu mengurangi sampah makanan," kata Tanaka.
Ia menjelaskan bahwa proses mengubah udon menjadi gula relatif sederhana sehingga ide tersebut akhirnya diwujudkan menjadi penelitian.
Dalam proses produksinya, mi udon bekas terlebih dahulu dicampur dengan air menggunakan mesin pengaduk.
Selanjutnya ditambahkan enzim untuk memecah pati menjadi glukosa.
Setelah itu, bakteri asam asetat dikembangkan di dalam campuran tersebut hingga secara bertahap menghasilkan lapisan selulosa selama beberapa hari.
Lapisan tersebut kemudian dipindahkan ke wadah khusus dan dikeringkan secara alami tanpa memerlukan proses pembuatan kertas konvensional.
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