Timnas Indonesia Tiru Metode Jepang! Pemain Cadangan Tetap Digenjot Latihan Setelah Laga Lawan Oman

Timnas Indonesia Vs Oman pada Pertandingan FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia tidak langsung meninggalkan lapangan setelah menuntaskan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman dalam laga FIFA Friendly Match di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Di balik euforia kemenangan, sejumlah pemain yang tidak mendapatkan kesempatan bermain maupun yang hanya tampil beberapa menit justru menjalani sesi latihan tambahan.
Sesi tersebut dilakukan sesaat setelah pertandingan berakhir. Para pemain yang tidak masuk dalam susunan pemain inti atau hanya bermain dalam waktu singkat terlihat kembali ke lapangan untuk menjalani latihan ringan bersama staf pelatih.
Metode ini bukan hal baru dalam sepak bola modern. Tujuannya adalah menjaga kondisi fisik seluruh anggota skuad agar tetap berada pada level kebugaran yang relatif sama.
Dengan jadwal internasional yang padat dan kebutuhan rotasi pemain yang tinggi, setiap pemain dituntut selalu siap ketika mendapat kesempatan tampil.
Langkah yang dilakukan Timnas Indonesia ini juga mengingatkan pada kebiasaan yang selama ini diterapkan Timnas Jepang.
Salah satu tim terbaik Asia tersebut dikenal rutin memberikan sesi latihan tambahan kepada pemain yang tidak mendapatkan menit bermain setelah pertandingan selesai.
Momen serupa pernah terlihat saat Jepang bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tahun 2024.
Setelah pertandingan melawan Indonesia berakhir, para pemain Jepang yang tidak bermain langsung melakukan latihan di lapangan.
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