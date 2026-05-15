JawaPos.com - Pari Kesit Entertainment kembali menghadirkan lagu terbaru yang sukses dapat sorotan publik luas di media sosial. Lagunya berjudul Pesta Para Babi Pembangunan.

Lagu ini dibuat dengan memanfaatkan teknologi AI, terinspirasi dari sebuah film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono, yang sempat dilarang diputar di beberapa daerah.

Lagunya menceritakan tentang eksploitasi alam Papua yang menghadapi ancaman serius. Masyarakat adat Papua dianggap sebagai penghambat proyek strategis nasional.

Konflik masyarakat adat Papua yang menentang eksploitasi lahan mereka kemudian ditekan dengan melibatkan aparat keamanan.

Pari Kesit memang cukup serius menyuarakan kritik sosial lewat lagu yang dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi AI. Sebelumnya, ia membuat lagu terinspirasi dari MBG, pemimpin penindas, dll.

Berikut lirik lagu Pesta Para Babi Pembangunan: Tanah dibakar atas nama pangan

Hutan dibelah atas nama masa depan

Selamat datang di pesta para babi pembangunan

Papua menangis di balik proposal korporasi

Negara bicara stabilitas sambil tanam kolonisasi

Bendera berkibar tinggi, tanah dijual rapi

Konstitusi cuma badut lusuh buat dekorasi

Dulu peluru, sekarang kontrak investasi

Dulu serdadu, kini pakai legalisasi