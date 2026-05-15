Lirik Lagu Pesta Para Babi Pembangunan

Pesta Para Babi Pembangunan. (Instagram: Parikesit entertainment)
JawaPos.com - Pari Kesit Entertainment kembali menghadirkan lagu terbaru yang sukses dapat sorotan publik luas di media sosial. Lagunya berjudul Pesta Para Babi Pembangunan.
Lagu ini dibuat dengan memanfaatkan teknologi AI, terinspirasi dari sebuah film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono, yang sempat dilarang diputar di beberapa daerah.
Lagunya menceritakan tentang eksploitasi alam Papua yang menghadapi ancaman serius. Masyarakat adat Papua dianggap sebagai penghambat proyek strategis nasional.
Konflik masyarakat adat Papua yang menentang eksploitasi lahan mereka kemudian ditekan dengan melibatkan aparat keamanan.
Pari Kesit memang cukup serius menyuarakan kritik sosial lewat lagu yang dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi AI. Sebelumnya, ia membuat lagu terinspirasi dari MBG, pemimpin penindas, dll.
Tanah dibakar atas nama pangan
Hutan dibelah atas nama masa depan
Selamat datang di pesta para babi pembangunan
Papua menangis di balik proposal korporasi
Negara bicara stabilitas sambil tanam kolonisasi
Bendera berkibar tinggi, tanah dijual rapi
Konstitusi cuma badut lusuh buat dekorasi
Dulu peluru, sekarang kontrak investasi
Dulu serdadu, kini pakai legalisasi
Sawit subur
Sagu dikubur
Tanah leluhur
Selain donatur jangan mengatur
