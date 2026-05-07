“Takkan Terulang”, Lagu Kolaborasi Vanessa Zee dan Rony Parulian tentang Fase Perpisahan

JawaPos.com - Vanessa Zee dan Rony Parulian merilis proyek kolaborasi bertajuk Takkan Terulang. Lagu tersebut mengangkat tema hubungan yang berada di ambang perpisahan dengan pendekatan emosional yang dibagi dalam beberapa fase.

Dalam siaran persnya, “Takkan Terulang” digambarkan sebagai perjalanan emosional tentang proses melepaskan hubungan yang tidak lagi sehat. Cerita dimulai dari fase mempertanyakan hubungan, mencoba menjalani hidup tanpa pasangan, keinginan untuk kembali, hingga akhirnya menerima perpisahan.

Kolaborasi ini mempertemukan dua karakter vokal yang berbeda. Vanessa Zee dikenal dengan gaya indie-pop dan warna vokal yang lembut, sementara Rony Parulian memiliki karakter suara yang lebih kuat dan kasar.

Proyek tersebut bermula dari kekaguman Vanessa terhadap karakter vokal Rony. Dalam keterangan resminya, Vanessa disebut pernah membawakan salah satu lagu Rony dalam penampilan live yang kemudian menjadi awal komunikasi hingga terciptanya kolaborasi ini.

Lagu “Takkan Terulang” diproduseri oleh Lafa Pratomo yang sebelumnya juga bekerja sama dengan Rony Parulian dalam lagu “Tak Ada Ujungnya”. Produksi vokal dalam proyek ini turut melibatkan Mohammed Kamga sebagai vocal director.

Kolaborasi tersebut disebut mencoba memadukan karakter vokal keduanya agar terdengar lebih harmonis. Selain menonjolkan perpaduan suara, lagu ini juga dikemas dengan nuansa visual yang disebut sinematik.