Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Meuthia Nabila
07 April 2026, 23.26 WIB

Bukan dengan Diet, Berikut Rahasia Ha Ji Won Menurunkan Berat Badan Sampai 5kg untuk Drakor ‘Climax’

Ha Ji Won bagikan rahasia menurunkan berat badan tanpa diet. (Instagram @hajiwon1023)

JawaPos.com - Aktris Ha Ji Won blak-blakan tentang transformasi fisik dramatis yang dialaminya, untuk perannya dalam drakor (drama Korea) 'Climax.'
 
Menjelang episode terakhir drama tersebut, Ha Ji Won melakukan wawancara pada tanggal 6 April di Sangam, Seoul.
 
Dalam wawancara tersebut, Ha Ji Won berbagi detail di balik layar saat memerankan karakternya, Chu Sang Ah.
 
Dalam drakor ‘Climax,’ Ha Ji Won mengaku memerankan mantan aktris papan atas yang karirnya telah jatuh dari puncak kejayaan. 
 
“Sutradara menginginkan Sang Ah menjadi karakter yang sangat sensitif, seseorang yang sangat langsing tetapi juga terawat dengan baik sebagai seorang aktris," ujarnya.
 
"Jadi aku menurunkan berat badan dan menyesuaikan diri melalui proses fitting,” ungkap perempuan berusia 47 tahun tersebut.
 
“Banyak pakaiannya berupa gaun model slip, dan aku ingin gaun itu terlihat sedikit longgar, jadi aku menurunkan berat badan lebih banyak lagi." 
 
"Karena secara alami (tubuhku) mudah membentuk otot, justru sangat sulit untuk mengurangi massa otot.”
 
Ha Ji Won mengungkapkan bahwa ia sengaja menghindari banyak berjalan kaki, dan lebih fokus pada peregangan daripada olahraga. 
 
“Jika berolahraga, ototku akan cepat terbentuk, jadi aku banyak melakukan peregangan untuk menciptakan penampilan yang lebih ramping,” katanya seperti yang dikutip dari Allkpop.
 
Dia juga berbagi bahwa berat badannya turun sekitar 5 kilogram, dari sekitar 50 kg menjadi 45 kg, yang mengejutkan banyak orang.
 
Menanggapi reaksi banyak orang tentang kesehatannya, Ji Won mengklarifikasi bahwa dia fokus pada pengurangan massa otot daripada penurunan berat badan yang tidak sehat.
 
“Akhir-akhir ini, aku mulai berlari lagi dan secara bertahap dengan kembali ke rutinitas normal diriku.”
 
Drakor ‘Climax’ mengikuti kisah jaksa Bang Tae Seob, yang diperankan oleh Ju Ji Hoon, yang memasuki kartel yang kuat untuk mengejar posisi puncak, dan pertempuran sengit untuk bertahan hidup yang mengelilinginya.
 
Ha Ji Won yang berperan sebagai Chu Sang Ah, merupakan karakter yang kompleks dan ambisius, telah menarik perhatian karena transformasinya yang berani, termasuk alur cerita yang provokatif dan dinamika yang berkembang dengan karakter lain.
 
Editor: Novia Tri Astuti
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore