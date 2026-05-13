Crunchyroll hadirkan Chainsaw Man hingga Ani-May di AFA Thailand 2026

JawaPos.com - Platform streaming anime Crunchyroll menyiapkan sejumlah aktivitas interaktif dalam gelaran Anime Festival Asia (AFA) Thailand 2026 di Bangkok. Acara itu akan berlangsung pada 30-31 Mei di Queen Sirikit National Convention Center.

Salah satu atraksi utama yang disiapkan adalah pengalaman bertema Chainsaw Man. Pengunjung akan dapat menjelajahi area foto yang terinspirasi dari The Crossroads Café serta berfoto dengan maskot Pochita berukuran asli yang disebut pertama kali hadir di Thailand.

Crunchyroll juga menghadirkan Kikunosuke Toya, pengisi suara karakter Denji dalam versi Jepang Chainsaw Man. Ia dijadwalkan mengikuti sesi diskusi panel dan temu penggemar selama acara berlangsung.

Selain itu, Crunchyroll menggelar berbagai tantangan bertema anime dalam rangka perayaan Ani-May. Beberapa di antaranya meliputi tantangan sepak bola bertema BLUE LOCK, aktivitas kebugaran bertema Solo Leveling, serta area ekspresi penggemar bertema Attack on Titan.

Pengunjung yang menyelesaikan tantangan tersebut berkesempatan mendapatkan merchandise eksklusif seperti stiker, tas lipat, hingga ikat kepala bertema Chainsaw Man. Crunchyroll juga menyiapkan zona menonton anime dengan subtitle dan dubbing bahasa Thailand.

Menjelang festival, Crunchyroll juga menjalankan kampanye promosi luar ruang di Bangkok pada 16-31 Mei. Kampanye tersebut menampilkan visual anime, termasuk promosi untuk Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, di sejumlah kawasan pusat bisnis kota itu.

Dalam keterangan resminya, Crunchyroll menyebut kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunitas anime di Asia Tenggara. Thailand menjadi salah satu pasar yang terus dibidik seiring meningkatnya konsumsi konten anime di kawasan.