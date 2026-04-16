Pengisi Suara Denji Chainsaw Man Hadir di Thailand, Kikunosuke Toya Sapa Fans di AFA 2026



JawaPos.com - Penggemar anime Chainsaw Man akan mendapat kesempatan langka untuk bertemu langsung dengan pengisi suara karakter utama. Kikunosuke Toya dijadwalkan hadir di Thailand dalam ajang Anime Festival Asia 2026.

Kehadiran Toya diumumkan sebagai bagian dari rangkaian acara Anime Festival Asia Thailand 2026 yang digelar pada 30 hingga 31 Mei di Bangkok. Ia dikenal sebagai pengisi suara Denji dalam serial anime Chainsaw Man.

Ini menjadi penampilan perdana Toya di Thailand. Kehadirannya membuka peluang bagi penggemar untuk berinteraksi langsung dengan sosok di balik karakter ikonik tersebut.

Dalam acara tersebut, Toya akan mengikuti sejumlah kegiatan. Di antaranya sesi temu penggemar dan diskusi panel khusus yang membahas pengalaman di balik produksi anime.

Pengunjung juga berkesempatan mendengar cerita langsung dari Toya. Ia akan berbagi pengalaman menjadi pengisi suara karakter utama dalam serial yang dikenal dengan alur cerita intens tersebut.

Anime Chainsaw Man sendiri telah menjadi salah satu judul populer secara global. Serial ini dikenal karena karakter yang kuat dan cerita yang unik.

Selain itu, film Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc juga menjadi bagian dari pengembangan franchise tersebut. Film ini dijadwalkan tayang secara eksklusif melalui platform streaming di Thailand.

Kehadiran Toya di AFA Thailand 2026 juga menjadi bagian dari strategi Crunchyroll. Platform ini terus berupaya mendekatkan penggemar dengan kreator dan pengisi suara anime.

Melalui acara ini, penggemar dapat menikmati pengalaman yang lebih mendalam. Interaksi langsung dengan pengisi suara menjadi daya tarik utama bagi komunitas anime di kawasan Asia.